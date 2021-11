Lewis Hamilton disqualifiziert: Letzter Startplatz!

Das Urteil der Rennkommissare in Sachen Mercedes-Heckflügel ist da: Der Flügel entspricht nicht dem Reglement, daher wird der Weltmeister disqualifiziert und muss im Sprint von hinten starten.

Die Titelverteidigung von Lewis Hamilton ist noch schwieriger geworden: Der 36-jährige Engländer muss zum Sprint von Interlagos (20.30 Uhr am 13. November) von ganz hinten losfahren!

Die Rennkommissare Tim Mayer (USA), Matteo Perini und Tonio Liuzzi (beide Italien) sowie Roberto Moreno (Brasilien) sehen es als erwiesen an, dass der Heckflügel am Mercedes des 100-fachen GP-Siegers nicht dem Reglement entsprach; exakter: die Lücke zwischen den Heckflügel-Elementen, wenn das obere Element für mehr Höchstgeschwindigkeit flach gestellt wird, war grösser als die erlaubten 85 Millimeter.



In der Urteilsbegründung heisst es: «Wagen Nummer 44 hat die Testvorschriften gemäss Artikel 3.6.3. nicht erfüllt. Es geht hier einfach gesagt um den Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Flügel-Element. Wenn das DRS (drag reduction system) nicht aktiviert ist, so muss der Abstand dazwischen 10 bis 15 Millimeter betragen. Diesen Teil des Test hat der Wagen bestanden.»



«Wenn DRS aktiviert, der Flügel also geöffnet ist, so muss die Lücke zwischen 10 und 85 Millimeter betragen. Zum Test wird ein Distanzstück in die Lücke gestossen. Bei dieser Prüfung hat der Flügel im mittleren Bereich nicht bestanden. Der Test wurde vier Mal wiederholt, mit verschiedenen Prüfgeräten. Ein solcher Test fand in Anwesenheit der Rennkommissare und des Wettbewerbers statt.»



«Die regelwidrige Abweichung kommt durch ungewöhnlich viel Spiel mit Aktuator des DRS zustande, durch die Anlenkpunkte oder durch einen anderen Fehler der Bauteile oder durch falschen Zusammenbau.»



«In einer entsprechenden technischen Direktive ist klar davon die Rede, dass das Heckflügel-Design in keiner Art und Weise so abweichen darf, dass eine grössere Öffnung entsteht.»



«Die Rennkommissare sind der Überzeugung, dass hier keine absichtliche Veränderung des Flügels zur Erlangung eines Vorteils vorliegt, sondern es sich eher um den Fall handelt, dass etwas schiefgegangen ist. Aber letztlich ändert sich am Grundlegenden nichts – der Wagen entsprach bei einer Prüfung nicht den Vorschriften. Gemäss Reglement lässt eine Verletzung der technischen Vorschriften keinen Spielraum.»



Die Disqualifikation bedeutet für Hamilton, dass er quasi an der Quali vom Freitag nicht teilgenommen hat. Demzufolge muss er ans Ende des Feldes rücken. Mercedes hat die Möglichkeit, gegen dieses Urteil der Rennkommissare in Berufung zu gehen.



Lewis Hamilton wird nun im Sprint versuchen müssen, so viele Ränge als möglich gut zu machen. Auf welchem Rang er auch immer nach 24 Runden ins Ziel kommen wird – hinzu kommt, dass er in der Startaufstellung um fünf Ränge zurück muss, weil bei ihm vor dem ersten Training ein frischer Verbrennungsmotor eingebaut werden musste.





Qualifying Interlagos (São Paulo)

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934 DISQUALIFIZIERT

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589