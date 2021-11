Pierre Gasly (5.): «Eine meiner besten Runden»

Das erste freie Training fiel für Pierre Gasly schwieriger als erwartet aus, und auch im Qualifying zum Brasilien-Sprint lief es nicht reibungslos. Umso grösser ist seine Freude über die fünftschnellste Runde.

Die Ferrari- und McLaren-Konkurrenten hatten es nach dem starken Auftritt von AlphaTauri in Mexiko bereits befürchtet: Das GP-Auto aus Faenza ist auch auf dem «Autódromo José Carlos Pace» in São Paulo ein starker Gegner. Den Beweis dafür lieferte Pierre Gasly im Qualifying zum Sprint, in dem er die fünftschnellste Runde drehte und damit sowohl die Gegner aus Maranello als auch die Kontrahenten aus Woking hinter sich liess.

Der Franzose blieb knapp drei Zehntel langsamer als der vor ihm klassierte Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez und auch auf den drittplatzierten Mercedes-Piloten Valtteri Bottas fehlte nicht viel mehr. Dabei hatte Gasly im ersten freien Training noch Mühe, auf Touren zu kommen, wie er hinterher bei «Sky Sports F1» betonte.

«Ich bin extrem glücklich mit dem Qualifying, denn im ersten Training lief es noch nicht gut. Ich hatte kein gutes Gefühl fürs Auto und machte auch viele Fehler. Ich schaffte es einfach nicht, bei diesen kühlen Bedingungen einen guten Speed zu finden und auch im Qualifying war es am Anfang ähnlich schwierig», schilderte der 25-Jährige.

«Aber ich habe mich ganz aufs Fahren konzentriert und versucht, die Probleme, die ich hatte, zu umgehen. Letztlich habe ich dann eine meiner besten Runden gedreht, wenn man bedenkt, dass es nicht einfach war, weil die Fahrzeug-Balance nicht ganz passte. Trotzdem habe ich einen guten Umlauf geschafft, mit dem ich sehr zufrieden bin», fügte Gasly stolz an.

«Ich bin wirklich happy, denn ich war nicht mit dem üblichen Vertrauen unterwegs, nachdem ich am Morgen noch so viele Fehler gemacht hatte. Doch dank meiner Erfahrung konnte ich dennoch eine gute Rundenzeit fahren, das wäre in meinem ersten Formel-1-Jahr wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen», betonte der WM-Neunte.

Gasly weiss, was er im Sprint zu tun hat. Von einem Angriff auf die vor ihm fahrenden Piloten will er nicht reden. Er stellt klar: «Wir wissen, dass die Lücke zu den Vordermännern im Rennen normalerweise grösser ausfällt. Aber wir werden natürlich versuchen, das Beste aus der ersten Runde zu machen. Uns erwartet ein kurzes Rennen und wir müssen uns darauf konzentrieren, eine gute Ausgangslage für den Grand Prix zu schaffen. Dank Lewis Hamiltons Rückversetzung können wir von Position 4 in den Grand Prix steigen, wenn wir unsere Position halten können. Mal schauen, wir erwarten viel Druck von den Ferrari- und McLaren-Jungs, aber auf dieser Strecke ist das Überholen gar nicht so einfach und ich werde nichts unversucht lassen, um die Position zu halten.»

Qualifying, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589