Urteil Max Verstappen: 50.000 Euro Strafe!

WM-Leader Max Verstappen hatte nach der Qualifikation von Interlagos den Mercedes von Lewis Hamilton angefasst, das ist verboten. Die Rennkommissare entscheiden: 50.000 Euro Strafe.

Knappe 15 Minuten lang waren der 19-fache GP-Sieger Max Verstappen und Red Bull Racing-Teammanager Jonathan Wheatley bei den Rennkommissaren gewesen, ab 13.30 Uhr europäischer Zeit. Der Niederländer musste den Regelhütern darlegen, wie er auf die Idee gekommen war, nach der Qualifikation zum Sprint vom Freitag im Parc fermé den Mercedes von Lewis Hamilton anzufassen, genauer den Heckflügel.

Gemäss Artikel 2.5.1 ist es nach einer Qualifikation oder nach einem Rennen nur Offiziellen erlaubt, die Rennwagen zu berühren – oder Vertretern der Rennställe nur dann, falls die Funktionäre dazu ausdrücklich die Erlaubnis erteilt haben. Das Berühren des Autos eines Gegners ist tabu und kommt überaus selten vor. Allerdings wurde ein solches Verhalten bislang noch nie bestraft.

Im Falle von Verstappen besonders pikant: Max inspizierte genau jenes Teil ausgiebig, das später von den Offiziellen beschlagnahmt wurde – jenen Heckflügel, bei welchem der Verdacht besteht, dass er beim Flachstellen eine grössere Öffnung erlaubt als die im Reglement vorgegebenen 85 Millimeter. Eine grössere Öffnung ergibt eine höhere Topspeed.

Hier läuft eine gesonderte Untersuchung der Kommissare Tim Mayer (USA), Matteo Perini und Tonio Liuzzi (beide Italien) sowie Roberto Moreno (Brasilien) – Vertreter von Mercedes mussten um 14.30 Uhr europäischer Zeit vorsprechen.

Nach dem zweiten Training kam das Urteil in Sachen Max Verstappen: 50.000 Euro Strafe.



In der Urteilsbegründung wird lang und breit erklärt, wo überall Max den Flügel berührt hat. Der entscheidende Punkt: Während Verstappen sich zwar eines Vergehens schuldig machte, «übte er zu keinem Zeitpunkt einen markanten Druck auf den Heckflügel aus, wie Videoaufnahmen klar belegen. Es ist den Rennkommissaren klar, dass es zu einer Gewohnheit geworden ist, dass Fahrer im Parc fermé Autos der Gegner anfassen. Dies war auch die Erklärung von Max Verstappen.»



«Solche Berührungen sind in der Regel harmlos, darum wurde oft ein Auge zugedrückt. Dennoch verletzt dieses Vorgehen die Sportregeln und kann Schaden zufügen. Da es keine Präzedenzfälle gibt in Sachen Bestrafung und da erwiesenermassen kein Teil beschädigt wurde, belassen wir es bei einer Busse von 50.000 Euro. Wir weisen Teams und Fahrer darauf hin, dass es sich hier um einen Regelverstoss handelt, der künftig anders beurteilt werden könnte.»





2. Training, São Paulo

01. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,238

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,102

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,355

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,407

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,741

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,903

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,997

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:13,078

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:13,099

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,355

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,426

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,448

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,581

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,608

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,615

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,726

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,747

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,025

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,066

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,909





Qualifying Interlagos (São Paulo)

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589