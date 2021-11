Max Verstappen wie Sebastian Vettel: 1 des Champions

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat angekündigt: Falls er Weltmeister werde, rücke er 2022 mit der 1 des Champions aus. Es wäre das erste Mal seit 2014, dass die Startnummer 1 in der Formel 1 zu sehen ist!

Max Verstappen hat gute Chancen, 2021 seinen ersten Fahrer-WM-Titel zu erobern. Und dann? Der 24-jährige Niederländer hat in Brasilien klargemacht: «Natürlich würde ich für die Saison 2022 die 1 des Weltmeisters auf dem Wagen tragen! Ich meine, wie oft bekommst du schon diese Möglichkeit? Zudem ist das auch aus Marketing-Sicht ziemlich reizvoll.»

Es wäre das erste Mal seit 2014, dass die Startnummer 1 in der Königsklasse bei Rennen zu sehen ist, damals ebenfalls auf dem Red Bull Racing-Rennwagen, von Sebastian Vettel.

Mit dem WM-Titel 2014 von Lewis Hamilton begann die Dominanz von Lewis Hamilton, der nach seinem Triumph jedoch ab 2015 nicht mit der 1 fuhr, sondern weiterhin seine 44 verwendete.

Nico Rosberg fuhr trotz seines WM-Titels 2016 nie mit der 1, weil er nach dem grössten Erfolg seiner Karriere zurücktrat.

Hier zur Auffrischung die Startnummern der aktuellen Fahrer und die Gründe, wie sie zu ihrer Nummer gekommen sind.

1: derzeit verwaist

Nummer des Weltmeisters, derzeit nicht zu sehen, weil Lewis Hamilton lieber mit der 44 fährt.

3: Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo kam gleich aus zwei Gründen auf die 3: «Das war meine erste Startnummer im Kartsport», sagt der Australier, «zudem fand ich NASCAR-Star Dale Earnhardt immer toll, und der fuhr auch mit der 3.»

4: Lando Norris

Der Engländer sagt, dass ihn die 4 visuell angesprochen habe, um damit in den sozialen Netzwerken zu spielen, etwa als #L4ndo. «Sonst gibt es dazu eigentlich keine Geschichte.»

5: Sebastian Vettel

Bevor Sebastian Vettel jahrelang mit der 1 des Weltmeisters ausrückte, stand bei Red Bull Racing die 5 auf seinem Renngefährt, so wie fast zehn Jahre zuvor auf dem Kart. Also kehrte der Heppenheimer zu dieser Nummer zurück, als er zu Ferrari ging. Diese 5 hat er anschliessend auch zu Aston Martin mitgenommen.



6: Nicholas Latifi

Einst trug Nico Rosberg in der Formel 1 die 6, aber als diese Startnummer nach dem Rücktritt des Deutschen frei wurde, musste der Kanadier Nicholas Latifi nicht lange überlegen: «Der Hauptgrund für die 6 ist die Verbindung zu meiner Heimatstadt Toronto. Dort bin ich aufgewachsen, und ich bin stolz darauf, diese Stadt zu vertreten. Viele reden im Zusammenhang mit Toronto von ‚The 6’, das geht auf den Rapper Drake zurück, der ebenfalls aus Toronto stammt. Eines seiner Alben heisst ‚Views from the 6’. Andere Verbindungen bestehen darin, dass Toronto einst aus sechs Bezirken bestand und dass zwei der drei Vorwahlnummern von Toronto beide mit einer 6 anfangen oder aufhören. Die 6 habe ich auch in drei meiner vier Formel-2-Saisons getragen. Also passt hier alles zusammen.»



7: Kimi Räikkönen

Kimi Räikkönen gefiel einfach die 7, mit welcher er 2013 bei Lotus ausrückte. Mit 007 hat die Wahl nichts zu tun, selbst wenn James Bond und «Iceman» eine gemeinsame Schwäche für Vodka-Martinis nachgesagt wird.



9: Nikita Mazepin

Mit der 9 fuhr früher der Schwede Marcus Ericsson. Haas-Pilot Nikita Mazepin hat sich bislang nicht dazu geäussert, wieso er sich für diese Nummer entschieden hat.



10: Pierre Gasly

Der Franzose aus der GP-Stadt Rouen fährt mit der 10, weil er 2013 mit dieser Nummer den Zweiliter-Formel Renault-Eurocup gewann.



11: Sergio Pérez

Auch auf dem Kart von Sergio Pérez stand einst schon die Nummer, die er heute auf seinem Formel-1-Renner trägt, die 11, «und ich mag diese Zahl so sehr, dass ich sie sogar eine Weile in meiner Email-Adresse aufführte», erzählt der Mexikaner.



14 Fernando Alonso

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso sagt: «Wenn du an einem 14. Juli im Alter von 14 den Kart-WM-Titel holst, und auf dem Kart steht die 14, dann musst du nicht mehr lange nach einer Glückszahl suchen.»



16: Charles Leclerc

Der Monegasse sagt: «Eigentlich wollte ich die 7, aber die ist von Kimi Räikkönen besetzt. Auch die 10 hätte mir gefallen, aber da ist mir Pierre Gasly zuvorgekommen. Schliesslich wählte ich die 16, weil ich an einem 16. zur Welt gekommen bin und mir nichts Besseres eingefallen ist. Zudem gefällt mir die Symbolik – 1 und 6, das ergibt die 7, meine Lieblingszahl.»



18: Lance Stroll

Lance Stroll fährt nicht mit der 18, weil er als 18-Jähriger sein GP-Debüt gegeben hat. Sondern deshalb, weil er mit dieser Nummer erfolgreich in der italienischen Formel 4 und in der neuseeländischen Formel Toyota unterwegs war.



22: Yuki Tsunoda

Yuki tritt in der Formel 1 mit der 22 an: «Ich bin im Kartsport mit der 11 gefahren, aber die ist in der Formel 1 besetzt, von Sergio Pérez. Also habe ich gesagt: Zwei Mal meine Lieblingsnummer, das passt, und so kam ich auf die 22. Zudem ist früher Jenson Button mit der 22 gefahren, ein Pilot, den ich sehr bewundert habe, als er 2009 Formel-1-Weltmeister geworden ist. Ferner ist Takuma Sato früher in der Königsklasse mit Nummer 22 angetreten. Das ist alles stimmig.»



31: Esteban Ocon

Der Franzose sagt: «Ich habe mich für die 31 entschieden, weil ich mit dieser Nummer meinen ersten Karttitel in Frankreich gewinnen konnte.»



33: Max Verstappen

Max Verstappen wollte unbedingt mit der Startnummer 33 in der Formel 1 antreten. «Schon als kleiner Junge war ich mit dieser Nummer unterwegs. Deshalb dachte ich, es wäre nett, sie auch in der Formel 1 zu behalten.» Als Beweisfotos gibt es Bilder von Verstappen im Kinderroller.



44: Lewis Hamilton

Mit der 44 gewann Lewis Hamilton 1995 die Juniorenklasse der Britischen Kartmeisterschaft. «Die 44 hat mir seither immer Glück gebracht», sagt der Engländer.



47: Mick Schumacher

Mick Schumacher sagt zu seiner Startnummer: «Die 4 und die 7 sind Lieblingszahlen von mir, und da die 4 und die 7 schon vergeben waren (mit der 4 fährt Lando Norris, mit der 7 Kimi Räikkönen, M.B.), habe ich mich für die Kombination entschieden. Es gibt dazu noch einen witzigen Zufall: Wenn wir in der Familie alle Geburtstage zusammenzählen, kommt die 47 heraus.»



55: Carlos Sainz

Carlos Sainz hat ein wenig wie Valtteri Bottas gedacht: mit der 55 lässt es sich wunderbar spielen – Carlo55ainz lässt grüssen. Der Madrilene sagt: «Eigentlich wollte ich die 5, weil ich mit dieser Nummer immer viel Erfolg gehabt habe. Aber Sebastian Vettel fährt mit der 5. Also habe ich mich für die 55 entschieden.»



63: George Russell

Der Mercedes-Zögling fuhr schon bei seinen Formel-1-Tests im Silberpfeil mit der 63. Es ist das erste Mal, dass diese Nummer in der Formel 1 verwendet wird. Die 63 stammt aus Karting-Tagen. Er verwendet sie auch in seiner Twitter-Anschrift: @GeorgeRussell63



77: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas fand es cool, dass die 77 so gut zu seinem Namen passt und er sich auf diese Weise Val77eri und Bo77as nennen kann. Witzig auch, dass die beiden Finnen im Feld (Bottas und Räikkönen) sich für die gleiche Zahl begeistern, denn Kimi trägt bekanntlich die 7.



99: Antonio Giovinazzi

Adrian Sutil wählte einst die 99 in der Formel 1, «weil ich immer nach dem Maximum trachte». Giovinazzi sagt zu seiner Entscheidung pro 99: «1999 habe ich meinen ersten Titel in Italien erobern können, nachdem ich grosse Schwierigkeiten überwinden musste, und meine Mutter fand – die Letzten werden die Ersten sein.»