Lewis Hamilton und Max Verstappen: Strafen drohen!

Sowohl Lewis Hamilton als auch Max Verstappen müssen eine Strafe befürchten. Beim Titelverteidiger geht es um den Heckflügel, beim WM-Leader um die Parc-Fermé-Regeln.

Das Qualifying zum Brasilien-Sprint konnte Lewis Hamilton für sich entscheiden, der Mercedes-Star sicherte sich den ersten Platz mit einem Vorsprung von 0,438 sec auf seinen Red Bull Racing-Kontrahenten Max Verstappen. Doch beide Titelanwärter müssen zittern, denn ihnen droht nach der Zeitenjagd, die über die Startaufstellung für den Sprint bestimmt, eine Strafe.

Bei Hamilton handelt es sich um einen mutmasslichen Verstoss gegen Artikel 3.6.3 des technischen Reglements. Dieser besagt, dass der Abstand zwischen dem oberen Flügelelement zum unteren Element mindestens 10 Millimeter betragen darf. Die Regeln besagen zudem, dass der Maximalabstand bei geöffnetem DRS nicht mehr 85 Millimeter betragen darf.

Der Mindestabstand ist gewahrt, doch der vorgegebene Wert für den Maximalabstand wurde offenbar überschritten, wie Technikkommissar Jo Bauer in seinem Bericht festhält. Auch die Heckflügel aller anderen Autos wurden unter die Lupe genommen, und an Bottas’ Mercedes entsprach der Heckflügel den Vorgaben, was auf ein Versehen oder Fabrikationsfehler hindeutet.

Hamilton könnte dennoch sogar disqualifiziert werden. Doch die Regelhüter Tim Mayer, Matteo Perini, Vitantonio Liuzzi und Roberto Pupo Moreno haben noch keine Entscheidung gefällt. Sie ordneten die Versiegelung des Heckflügels an, um Beweise abzuwarten, die erst am Samstagvormittag vorliegen, wie sie kurz vor 22 Uhr Lokalzeit mitteilten.

Auch Verstappen geriet ins Visier der Stewards, denn der Niederländer sah sich den Heckflügel des Konkurrenten nach dem Qualifying im Parc Fermé nicht nur an, er fasste das Auto seines Gegners auch an, was gemäss Artikel 2.5.1 des sportlichen Reglements nicht erlaubt ist, wenn keine ausdrückliche Erlaubnis der Offiziellen vorliegt oder dies nach den geltenden Vorschriften gestattet ist. Der WM-Leader muss sich deshalb um 9.30 Uhr Lokalzeit (13.30 Uhr MEZ) vor den Regelhütern erklären.

Egal, wie das Urteil der Rennkommissare ausfallen wird, Hamilton wird in der Startaufstellung zum GP am Sonntag ohnehin nach hinten rücken müssen, denn für den Einsatz des fünften Verbrennungsmotors kassiert er eine Strafversetzung um fünf Startpositionen.

Qualifying, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589