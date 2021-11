Acht Punkte mehr: So holt Max Verstappen den Titel

Am Sonntag steht in Saudi-Arabien der vorletzte WM-Lauf auf dem Programm. Max Verstappen kann sich vorzeitig den Titel sichern.

Nach zwei dominanten Rennsiegen in Folge ist es Lewis Hamilton, der im Formel-1-Titelkampf jede Menge Rückenwind genießt. Der Brite konnte in Katar den Rückstand auf seinen Titelrivalen Max Verstappen auf nur noch acht Punkte verkürzen.

Die Motorsport-Königsklasse macht nach dem jüngsten Triple-Header am kommenden Wochenende Pause, ehe am 5. Dezember das vorletzte Rennen in Saudi-Arabien auf dem Programm steht.

Es sieht im Moment nicht danach aus, dass der Titelkampf vor dem Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember entschieden wird. Zu eng geht es immer noch zu, und zu überlegen ist Mercedes noch.

Trotzdem: Überlegenheit hin oder her – in der Formel 1 ist alles möglich. Und allein der 24-jährige Niederländer Verstappen kann sich angesichts von acht Zählern Vorsprung bereits beim vorletzten Saisonrennen vorzeitig den Titel holen.

So wird Max Verstappen beim Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda am 5. Dezember Formel-1-Weltmeister:

- Verstappen gewinnt und holt die schnellste Rennrunde, Hamilton wird maximal Sechster.

- Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton wird maximal Siebter.

- Verstappen wird Zweiter und holt die schnellste Rennrunde, Hamilton wird Zehnter

- Verstappen wird Zweiter, Hamilton bleibt ohne Punkte.

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0