Saudi-Arabien-GP im TV: Mercedes bleibt vorsichtig

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin gesteht nach dem Qualifying in Saudi-Arabien: «Obwohl wir zufrieden sind, mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen, haben wir nicht das Gefühl, dass wir es verdient haben.»

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas profitierte im Abschlusstraining auf dem Jeddah Corniche Circuit vom Mauerkuss von Max Verstappen, der auf Pole-Kurs liegend patzte und die Runde nicht zu Ende fahren konnte. So durften sich die Konkurrenten über die erste Startreihe freuen.

Titelkontrahent Hamilton darf das zweitletzte Rennen der Saison von der Pole in Angriff nehmen, Verstappen startet als Dritter, sollte sein Getriebe den Einschlag unbeschadet überstanden haben. Bei einem Wechsel kassiert der Red Bull Racing-Pilot eine Startplatz-Strafe, die ihn noch weiter zurückwirft.

Bei Mercedes nahm man das Geschenk dankend an, und Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte strahlend: «Es war wichtig, immer weiter anzugreifen. So sind wir am Ende mit beiden Fahrern in die erste Reihe gefahren, was im Rennen ein grosser Vorteil für uns ist.»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin stellte hingegen klar: «Wir konnten vernünftige Rundenzeiten fahren, aber Max konnte unsere Zeiten bei jeder Ausfahrt unterbieten. Seine letzte Runde hat eindeutig gezeigt, dass sie hier auf einer Runde die Oberhand haben. Wenn er die Runde zu Ende gefahren wäre, hätten wir keine Chance gehabt mitzuhalten.»

«Obwohl wir zufrieden sind, mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen, haben wir nicht das Gefühl, dass wir es verdient haben», gestand der 48-Jährige, der deshalb bei seiner GP-Prognose vorsichtig bleibt: «Es ist schwer zu sagen, was uns im Rennen erwartet. Am Freitag waren wir im Renntrimm gut, aber Red Bull Racing hat offenbar über Nacht einiges an Tempo gefunden. Wenn sie das im Rennen umsetzen können, wird es sehr eng.» Wer nichts von der Action verpassen will, findet hier die Sendezeiten zum GP in Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Sonntag, 5. Dezember

08.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Mexiko 2021

11.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Brasilien 2021

11.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

12.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind Mexiko 2021

12.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind Brasilien 2021

13.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind Katar 2021

13.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Katar 2021

16.40: Sky Sport F1 – Top 10 Kämpfe der Hybrid-Ära

17.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

17.15 RTL – Countdown zum Rennen Teil 1

17:50: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 RTL – Countdown zum Rennen Teil 2

18.25: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

18.30: Großer Preis von Saudi-Arabien

20.10: ServusTV – Analysen und Interviews

20.15: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

22.15: ORF1 – Motorhome

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

Qualifying, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473