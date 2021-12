Fernando Alonso bei Alpine: Bremsklotz für Nachwuchs

Der unverwüstliche Fernando Alonso erlebt bei Alpine seinen dritten Frühling. In dieser Form könnte der Spanier noch mehrere Jahre Formel 1 fahren. Damit wird er zum Bremsklotz für den Alpine-Nachwuchs.

Alpine hat ein Luxusproblem: Der junge Esteban Ocon hat einen Vertrag bis Ende 2024 erhalten, und der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso fährt besser als je zuvor, siehe Rang 3 in Katar. Der 40-jährige Spanier könnte in dieser Form noch locker drei Jahre Grands Prix fahren, damit ist der Weg für den Alpine-Nachwuchs in die Königsklasse versperrt.

Alonso gab sein Formel-1-Debüt am 4. März 2001 in Melbourne, damals für Minardi (heute AlphaTauri). Einen Monat später, am 6. April 2001, wurde in Melbourne Oscar Piastri geboren – heute eines der vielversprechendsten Talente im Formelsport.

Piastri hat 2020 die Formel-3-Meisterschaft gewonnen und ist 2021 drauf und dran, Formel-2-Champion zu werden. Aber seit Ende September weiss Piastri, dass er im kommenden Jahr nicht Formel 1 fahren kann. Alpine macht ihn zum Reservisten, Renneinsätze sind 2022 keine geplant.

Gemäss Alpine soll Piastri 2023 einen Stammplatz in der Formel 1 erhalten, aber wo? Alpine-F1-Geschäftsleiter Marcin Budkowski sagt dazu in Dschidda: «Was es nicht geben wird, das ist eine Art Ausscheidung zwischen Piastri und Alonso. Wenn wir im nächsten Jahr ein gutes Auto haben sollten und Fernando happy ist, dann setzen wir uns in Ruhe zusammen und sprechen über die Zukunft. Wenn das nicht so ist, dann werden wir auch ein Gespräch haben, aber ein andersartiges.»



Der Warschauer sagt weiter: «Es besteht kein Zweifel daran, welch fabelhaftes Talent Oscar ist, und früher oder später wollen wir ihn in die Formel 1 bringen. Wenn das bei uns nicht möglich ist, dann werden wir eine andere Lösung finden, wobei Piastri Mitglied der Alpine-Familie bleiben wird.»



Piastri wird das Alpine-Team in der kompletten Saison 2022 begleiten und soll auch bei einigen Freitag-Trainings zum Einsatz kommen. Budkowski fährt fort: «Oscar ist in die Entwicklung unseres neuen Wagens eingebunden, indem er oft im Rennsimulator sitzt. Sobald seine Formel-2-Saison zu Ende ist, wird diese Arbeit intensiviert, auch in Form zahlreicher Besuche im Rennwagenwerk und vielen Gesprächen mit den Ingenieuren. Er wird viel Arbeit erhalten.»



Zur Fahrer-Akademie von Alpine gehören neben Piastri der Däne Christian Lundgaard (der 2022 IndyCar fahren wird), der Brasilianer Caio Collet (in der Formel 3 unterwegs, Gesamtneunter 2021), Guanyu Zhou (der 2022 erster chinesischer Formel-1-Stammfahrer wird, bei Alfa Romeo), Piastri sowie der Franzose Victor Martins (Formel 3, Gesamtfünfter 2021).



