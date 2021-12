Max Verstappen: Mit irren Schmerzen gegen Hamilton

Der neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat mit seinem 20. GP-Triumph in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel erobert. Der Niederländer sagt: «In der letzten Runde musste ich auf die Zähne beissen.»

Weltmeister. Das muss auch bei einer so coolen Socke wie Max Verstappen erst mal sacken. Der Red Bull Racing-Pilot gibt zu: «Es geht gerade alles etwas drunter und drüber, und ganz ehrlich – noch ist es nicht richtig eingesickert, was wir heute Abend hier erreicht haben.»

So wie die ganze Saison war auch das Finale eine einzige Achterbahnfahrt. Max konnte von Pole-Position starten, verlor die Führung aber sofort, später war Hamilton einfach der schnellere Mann. Verstappen erzählt: «Es war sehr hektisch. Wir waren nicht schnell genug. Ich versuchte, so gut es ging an Lewis dranzubleiben, aber es gelang mir nicht richtig.»

Wieso kam Max beim Start so schlecht weg? «Ich weiss es nicht. Ich hatte das Gefühl, regelrecht stehen zu bleiben. Ich liess die Kupplung kommen, aber ich fand einfach keinen Grip. Ich weiss nicht, was da passiert ist.»

«Sergio Pérez hat dann einen fabelhaften Job gemacht, um Lewis das Leben etwas schwer zu machen. Also verringerte sich der Vorsprung von Lewis, aber als Hamilton am Mexikaner vorbei war, konnte er wieder wegziehen.»

«Dann wurde alles verrückt nach dem Unfall von Nicholas Latifi. Mein Team holte mich sofort für weiche Reifen an die Box, wir hatten ohnehin nichts zu verlieren.»



«Es passt zu dieser Saison, dass ich in der letzten Runde auch noch einen Krampf im Bein hatte. Ich lag dicht hinter Lewis und wusste, dass ist meine Chance, aber ich hatte kaum noch die Kraft, um aufs Gas zu treten. Ich war froh, Kurve 5 zu sehen, weil ich wusste, dass sich da mein Bein für drei Sekunden erholen kann. Dann aber zwei lange Geraden, also wieder Schmerz, ich musste auf die Zähne beissen.»



Kurz nach dem Start war Max enttäuscht gewesen, weil Hamilton nach Verstappens Attacke straffrei ausging. «Ich hatte einen guten Windschatten und griff an, er kam von der Bahn ab und eroberte sich da einen feinen Vorsprung. Aber natürlich wurde nichts unternommen.»



Wie emotional war Max, als er über die Ziellinie fuhr? «Zum Glück habt ihr nicht in den Helm gucken können, klar habe ich geheult während der Auslaufrunde.»





Abu Dhabi-GP, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0