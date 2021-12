Formel-1-Rennleiter Michael Masi: «Warnung an alle»

Die Regelhüter haben die Möglichkeit, einen Fahrer und sein Team mit dem Abzug von WM-Punkten zu bestrafen. Diese Erinnerung hat Formel-1-Rennleiter Michael Masi auch für die Fans in seine Notizen aufgenommen.

Dass die Regelhüter bei Bedarf auch den Abzug von WM-Punkten als Strafe verhängen können, ist nichts Neues. Formel-1-Rennleiter Michael Masi hat in seinen Notizen zum Rennwochenende in Abu Dhabi dennoch explizit darauf hingewiesen, dass Garry Connelly, Felix Holter, Derek Warwick und Mohamed Al Hashimi die Möglichkeit dazu haben.

Und diese Warnung ging nicht nur an die WM-Teilnehmer, wie er bei «Sky Sports F1» betonte. «Das ist eine der möglichen Strafen, den Rennkommissaren stehen eine ganze Reihe von Sanktionen zur Verfügung, die sie je nach Zwischenfall verhängen können», erklärte der Australier.

«Bei einer WM-Endrunde müssen wir bedenken, dass in einigen Fällen eine Startplatz-Strafe keine Wirkung hätte. Das müssen wir beachten. Das war also eine Warnung an alle, denn es wird nicht nur um den Titel gekämpft, weiter hinten im Feld geht es auch um die Positionen in der Konstrukteurswertung. Wir wollten, dass alle im Fahrerlager und auch zuhause daran erinnert werden, dass es noch andere Strafen gibt, die wir in Betracht ziehen können», stellte Masi klar.

«Keiner von uns will, dass sich die WM bei den Regelhütern entscheidet», wiederholte der Rennleiter, der selbst keine Strafen ausspricht, eine Szene aber den Rennkommissaren melden kann, die dann über eine allfällige Reaktion darauf beraten und entscheiden. «Ich hoffe sehr, dass alle beteiligten eine Entscheidung durch ein aufregendes Rennen anstreben, mit dem die spannende Saison 2021 zu Ende geht.»

Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685