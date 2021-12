Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Tag der Entscheidung

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton: Zum 30. Mal in der Formel-1-Historie entscheidet sich das Titelrennen erst im letzten Saisonlauf. Verstappen und Hamilton können beide einen Rekord aufstellen.

Erstmals seit 1974 gehen die WM-Rivalen punktgleich ins Finale: Damals hiess es Emerson Fittipaldi gegen Clay Regazzoni in Watkins Glen (USA), heute heisst es Max Verstappen gegen Lewis Hamilton auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi.

Zum 30. Mal in der Formel-1-WM seit 1950 fällt die Entscheidung im Finale, letztmals war das 2016 der Fall, bei Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton, ebenfalls in Abu Dhabi.

Erstmals seit 2008 sind Fahrer-WM und Konstrukteurs-Meisterschaft bis zum letzten Rennen offen, zum vierten Mal fällt eine WM-Entscheidung auf dem Yas Marina Circuit (nach 2010, 2014 und 2016).

Beide WM-Anwärter sind drauf und dran, einen neuen Rekord aufzustellen: Lewis Hamilton kann den achten Titel erobern und hätte damit einen mehr als der grosse Michael Schumacher. Sollte Max Verstappen in Abu Dhabi auf dem Siegerpodest stehen, wäre dies das 18. Mal in dieser Saison (in 22 Rennen).

In Schatten des WM-Duells: Kimi Räikkönen bestreitet seinen 350. und letzten Grand Prix, niemand hat mehr WM-Läufe bestritten als der Finne. In der kommenden Saison wird Fernando Alonso ihn überholen (der Spanier steht bei 333 GP). George Russell verabschiedet sich bei Williams, er geht zu Mercedes. Valtteri Bottas verabschiedet sich bei Mercedes, er geht zu Alfa Romeo.





