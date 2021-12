Adrian Newey: «War einem Herzinfarkt nahe»

Adrian Newey fieberte bis zur letzten Kurve des GP in Abu Dhabi mit Max Verstappen, entsprechend gross war die Freude des Design-Genies von Red Bull Racing über den Sieg und Titelgewinn des Niederländers.

Die Titel-Entscheidung fiel in der letzten Rennrunde des Abu Dhabi-GP: Die Rennleitung entschied, das Rennen nach der Safety-Car-Phase, die Nicholas Latifi mit seinem Crash ausgelöst hatte, wieder freizugeben und Max Verstappen nutzte die Chance, um auf den frischen roten Reifen in Kurve 5 an Lewis Hamilton vorbeizuziehen.

Die Führung liess sich Verstappen nicht mehr nehmen, er kreuzte die Ziellinie als Erster und sicherte sich damit den WM-Titel. «In einem solchen Rennen kochen die Emotionen natürlich hoch», erklärte Adrian Newey bei «Sky Sports F1». «Vor dem Safety-Car sah es noch nach einer Niederlage aus, und wir hatten in diesem Jahr einige Male kein Glück. Was in der Copse-Kurve in Silverstone passiert ist, beschäftigt mich immer noch.»

«Und natürlich hatten wir Glück mit dem Safety-Car, das kann man nicht leugnen. Aber wenn ich zurückschaue, und natürlich bin ich da befangen, hat es Max verdient», fügte der Brite an. «Ich war einem Herzinfarkt nahe. Ich habe schon andere Titelkämpfe erlebt, die im letzten Rennen entschieden wurden. Aber nie einen Titel , bei dem es in der letzten Runde entschieden wird. Das war absolut überragend.»

Auf die Frage, wo Max Verstappen in der Liste der besten Fahrer einzuordnen sei, schwärmte Newey: «Er muss ganz vorne eingeordnet werden, denn er ist ein Volltreffer. Er fährt zwar aggressiv, aber insgesamt fair. Er verfügt über so viel pures Talent, er ist aber immer noch so jung und zeigt eine steile Lernkurve. Er ist einfach überragend. Und das Beste an ihm ist, dass es so einfach ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er macht einfach seinen Job, ich liebe diesen Kerl, er ist einfach umwerfend.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0