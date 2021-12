Verstappen-Doku: Die zwei von der Tankstelle

Am Montagabend wird erstmals die Verstappen-Doku «MAXImum VERSTAPPEN – der fliegende Holländer» im Free-TV gezeigt, ein paar Einblicke gibt es bereits.

Bevor Formel 1-Weltmeister Max Verstappen (24) am heutigen Montagabend in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21.10 Uhr (ab 23h in Deutschland und in der Schweiz) seinen ersten offiziellen TV-Auftritt nach dem WM-Titel im deutschsprachigen Raum absolviert, wird bei ServusTV in Österreich ab 20.15 Uhr eine ganz spezielle Doku gezeigt.

Unter dem Titel «MAXImum VERSTAPPEN - der fliegende Holländer» gibt es hochinteressante und fesselnde Einblicke hinter die Kulissen. Freunde und Wegbegleiter wie Helmut Marko und Gerhard Berger kommen zu Wort. Vor allem Verstappens Vater Jos erzählt über die Anfänge der Karriere seines Sohnes.

Darin schildert Verstappen Senior, der seinen Sohn mit Härte geformt hat, wie er Max nach einer Meinungsverschiedenheit einst auf einem Parkplatz an der Tankstelle an der Autobahn ausgesetzt hatte und weiterfuhr. Dieser Zwischenfall hatte sich nach dem Ausfall bei der Kart-WM 2012 ereignet.

Jos Verstappen wusste aber damals: «Meine Ex-Frau war hinter mir – mit ihr ist er dann weitergefahren.» Und Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erinnert sich an eine weitere Begebenheit aus den MV33-Anfangsjahren: «Wenn es geregnet hat, waren alle in der Cafeteria. Max musste weiterfahren. Daher ist er jetzt so ein exzellenter Regenfahrer.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0