Max Verstappen: «Sergio Pérez war unglaublich»

Formel-1-Champion Max Verstappen wurde von seinem Red Bull Racing-Teamkollegen tatkräftig unterstützt, als er sich den WM-Titel erkämpfte. Dafür ist er dem Mexikaner sehr dankbar.

Wie schon in der gesamten Saison präsentierte sich Sergio «Checo» Pérez auch beim Saisonfinale auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi als der perfekte Teamkollege. Der Mexikaner kündigte schon vor dem Start des letzten Rennwochenendes des Jahres an, seinem Stallgefährten Max Verstappen beim Titelkampf erneut tatkräftig unter die Arme zu greifen, und er hielt Wort.

Im Qualifying spendete er Verstappen einen wertvollen Windschatten, als es darauf ankam. Im Rennen wehrte er sich vehement gegen den heranstürmenden Lewis Hamilton und hielt den Mercedes-Star genug lange auf, um seinem Teamkollegen das Aufschliessen zu ermöglichen. Verstappen ist denn auch voll des Lobes für den Rennfahrer aus Guadalajara.

«Ich denke, ohne Checo würde ich jetzt nicht als Weltmeister hier sitzen, denn hätte er sich nicht so gut verteidigt, hätte Mercedes die Zeit für einen Stopp gefunden. Checo fuhr sicherlich unglaublich», schwärmte der 24-jährige Champion, der Pérez nach dessen Duell mit Hamilton schon am Boxenfunk als legendär bezeichnet hatte.

Entsprechend lange hofft er, den diesjährigen WM-Vierten an seiner Seite zu haben. «Natürlich wussten wir am Anfang nicht genau, wie die Zusammenarbeit funktionieren würde. Aber Checo ist ein unglaublicher Mensch, nicht nur einer, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Darüber hinaus ist er ein supernetter Kerl und auch ein echter Familienmensch. Wir haben schon viele gute Zeiten miteinander erlebt. Es kommt nicht oft vor, dass man einen solchen Teamkollegen hat und ich hoffe, dass er noch lange dabeisein wird», fügte Verstappen an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0