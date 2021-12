ServusTV: Jahresabschluss-Gala mit Max Verstappen

In der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» blicken viele Sport-Stars auf die vergangene Saison zurück und schauen auf 2022. Auch Weltmeister Max Verstappen ist zu Besuch.

Bei der grossen Jahresabschlussgala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag (20. Dezember) ab 21.10 Uhr (23.00 Uhr in Deutschland und der Schweiz), sind Superstars, Legenden und Strippenzieher des Weltsports zu Besuch. Sie lassen eine aussergewöhnliche Saison Revue passieren und richten ihren Blick auf 2022. Musikalisch umrahmt wird die Sendung von der mit Streichern verstärkten Lungau Big Band.

Rund eine Woche nach seiner erstmaligen Krönung zum Formel-1-Weltmeister, gibt sich auch Max Verstappen im Hangar-7 die Ehre. Gemeinsam mit Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko rollt der Red Bull Racing-Star bei der Jahresabschlussgala noch einmal die spannungsgeladene Saison, das erbitterte Duell mit Mercedes-Stern Lewis Hamilton und all die Emotionen beim verrückten Showdown in Abu Dhabi auf.

Zu den hochkarätigen Gästen zählt neben Max Verstappen auch Prof. Peter Schröcksnadel, der von seiner neuen Funktion bei der FIS berichtet. Weiters erklärt Franco Foda, wie er nach der erfolgreichen Euro das ÖFB-Team erstmals seit 24 Jahren zu einer WM führen will. Marcel Hirscher erzählt von seinem Seitenwechsel und den damit verbundenen Herausforderungen als Ski-Produzent. Lothar Matthäus und Thomas Muster ordnen das Sportjahr in ihren Domänen ein. Und Gregor Schlierenzauer blickt auf seine einzigartige Karriere zurück.

Zur Einstimmung auf die Jahresabschlussgala ist am Montag ab 20.15 Uhr die ServusTV-Dokumentation «MAXimum VERSTAPPEN – der fliegende Holländer» zu sehen (exklusiv bei ServusTV Österreich). Der fesselnde Sportfilm zeigt den 24-jährigen Rennfahrer in all seinen Facetten, und er beleuchtet, wie das junge Talent zum Formel-1-Weltmeister geformt wurde. Dabei kommen auch seine wichtigsten Wegbegleiter zu Wort.

Moderation

Christian Nehiba und Christian Brugger

Thema

Jahresabschluss-Gala 2021

Gäste

Max Verstappen (Formel-1-Weltmeister 2021)

Dr. Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull)

Marcel Hirscher (achtfacher Gesamtweltcupsieger)

Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident 1990-2021)

Gregor Schlierenzauer (53 Weltcup-Siege Skispringen)

Thomas Muster (French-Open-Sieger 1995)

Franco Foda (ÖFB-Teamchef)

Lothar Matthäus (Weltfussballer des Jahres 1991)

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0