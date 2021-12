Jos Verstappen über Anthony Hamilton: «Wirklich nett»

Max und Jos Verstappen nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi

Max und Jos Verstappen erzählen von den ersten Gesprächen mit Gegner Lewis Hamilton und dessen Vater Anthony nach dem WM-Finale in Abu Dhabi. Beide gehörten zu den Ersten, die dem neuen Weltmeister gratulierten.

Die WM-Niederlage, die Lewis Hamilton in diesem Jahr einstecken musste, war bitter: Der siebenfache Weltmeister verlor den sicher geglaubten Titel in der letzten Rennrunde der Saison, nachdem eine Safety-Car-Phase Kontrahent Max Verstappen die Chance zum Reifenwechsel und zum Aufschliessen eröffnet hatte. Der Niederländer machte alles richtig und zog an Hamilton vorbei zum Sieg und Titel.

Gleich nach der Zieldurchfahrt verhielten sich der Mercedes-Star und sein Vater Anthony sehr sportlich, wie Max und sein Vater Jos Verstappen im Video-Interview mit David Coulthard für Sponsor «CarNext» betonen. «Als ich mit Max zusammensass, bevor er aufs Podest ging, kam Anthony und gratulierte uns. Das war wirklich nett», erzählte Jos.

«Auch im Verlauf der Saison hatten wir uns über WhatsApp ausgetauscht. Er ist ein wirklich netter Mensch», verriet der frühere GP-Pilot. «Sie haben aber schon sieben Titel gewonnen, das ist natürlich eine andere Situation als bei uns, denn Max hat erst seinen ersten Titel eingefahren. Aber Anthony ist immer sehr respektvoll.»

Und Champion Max schilderte: «Nach dem Rennen flippte das ganze Team aus. Aber natürlich gibt es da auch die andere Seite, die verständlicherweise enttäuscht und wütend ist. Natürlich war es sehr nett, dass Lewis gleich zu mir kam und sagte: ‚Gut gemacht, ich gratuliere.‘ Ich bedankte mich daraufhin für die fantastische Saison.»

«Ich denke, es war ganz unabhängig davon, wer Erster oder Zweiter wurde, eine unfassbare Saison, die wir erlebt haben. Wir haben uns in jedem Rennen unter Druck gesetzt, und sowohl uns als auch das Auto und das ganze Team ans Limit getrieben. Ich denke, jeder ist nun glücklich, dass die Saison vorbei ist und eine kleine Pause ansteht. Es war ein sehr anstrengendes und hartes Jahr für alle. Aber es war definitiv auch ein grossartiges Duell», fügte der 24-Jährige an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0