Valtteri Bottas: Besonderer letzter Mercedes-Tag

Valtteri Bottas hat sich gebührend von seinem Mercedes-Team verabschiedet. Der Finne wird im nächsten Jahr bei Alfa Romeo Racing neben dem Chinesen Guanyu Zhou Gas geben.

Beim Reifentest, der im Anschluss an das Saisonfinale in Abu Dhabi stattfand, war Valtteri Bottas bereits für seinen neuen Brötchengeber Alfa Romeo Racing unterwegs, danach schlüpfte der Finne noch ein letztes Mal in die Rolle des Mercedes-Werksfahrers, um sich von seinem bisherigen Team zu verabschieden.

Zusammen mit Lewis Hamilton und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff besuchte Bottas das Werk in Brixworth. Und das Trio wurde von der ganzen Mannschaft frenetisch bejubelt, schliesslich haben Hamilton und Bottas unter der Leitung von Wolff in diesem Jahr den achten Titel-Triumph in der Team-WM in Folge eingefahren.

«Das war mein letzter Tag bei Mercedes und es war sehr emotional», gestand der zehnfache GP-Sieger in einem Social-Media-Video für das Team. «Es war schön, all die Mitarbeiter zu sehen, und ich bin wirklich stolz auf das Privileg, fünf Jahre lang Teil dieses Teams zu sein und zusammen die Konstrukteurswertung zu gewinnen.»

«Ausserdem habe ich auch einige Pokale in der Fahrer-Wertung erobert, wenn auch nicht den ganz grossen. Aber ein paar andere Trophäen, ich schätze, das ist auch schon was«, fügte der 32-Jährige gewohnt bescheiden an. «Ich bedanke mich für die Unterstützung und bei jedem Teammitglied, von dem ich mich heute verabschiede. Das war ein ganz besonderer letzter Tag.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0