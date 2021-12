David Coulthard glaubt nicht an Hamilton-Rücktritt

GP-Veteran David Coulthard glaubt nicht, dass Lewis Hamilton der Formel 1 nach der bitteren WM-Niederlage in Abu Dhabi den Rücken kehren wird. Der Schotte betont: «Er ist ein Teamplayer.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte in seiner Presserunde am Donnerstag, dass er nicht sicher sei, ob Lewis Hamilton weitermachen wolle. So gross sei der Ärger des siebenfachen Champions über die Art und Weise, wie er den WM-Titelkampf in Abu Dhabi verloren hat.

«Ich hoffe sehr, dass Lewis weiterfährt, denn er ist der beste Fahrer aller Zeiten. Sein Rennfahrer-Herz wird ihm sagen, dass er weitermachen soll, schliesslich ist er in Top-Form», fügte Wolff an. «Aber wir müssen den Schmerz überwinden, der ihm am Sonntag zugefügt wurde.»

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard glaubt nicht an einen baldigen Rücktritt des Mercedes-Stars. «Hamiltons Engagement steht ausser Frage», erklärte der Schotte bei «BBC Radio 5 Live». Er hat gezeigt, warum er ein siebenfacher Weltmeister ist. Er ist ein Phänomen und ein unglaublicher Athlet.»

«Er hat sich bereits für zwei weitere Jahre verpflichtet und er ist ein Teamplayer, er fühlt sich seinem Team verpflichtet und er wird im nächsten Jahr alles daran setzen, seinen achten WM-Titel einzufahren», betont Coulthard. «Er wird natürlich enttäuscht sein, aber man muss sich in ihn hineinversetzen. Er ist ein grossartiger Rennfahrer, er hat mehrere Weltmeisterschaften gewonnen und in seiner Karriere schon viele Widrigkeiten überwunden.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0