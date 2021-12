Fernando Alonso: «Haben alle Erfolgszutaten»

Alpine-Star Fernando Alonso hat ein erfolgreiches Comeback-Jahr erlebt. Der Formel-1-Routinier blickt entsprechend zufrieden auf die diesjährige Saison und ihre Highlights zurück.

Fernando Alonso kehrte in diesem Jahr nach seiner zweijährigen Formel-1-Pause in die Königsklasse des Vierradsports zurück. Der Spanier stellte schnell unter Beweis, dass er während seiner Abwesenheit nichts verlernt hat und zeigte immer wieder starke Auftritte im Qualifying und im Rennen.

In Ungarn half er seinem Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon, den Sieg einzufahren, indem er Lewis Hamilton mit einem unterhaltsamen Duell aufhielt. Beim drittletzten Kräftemessen in Katar stand der zweifache Weltmeister erstmals seit seiner GP-Rückkehr selbst wieder auf dem Podest und sammelte damit wichtige Punkte für seine Mannschaft, die das Jahr auf dem fünften Tabellenrang der Team-WM abschloss.

«Es war ein tolles erstes Jahr nach der Rückkehr in den GP-Zirkus», fasst der 40-Jährige rückblickend zusammen. « Ich habe in der Vergangenheit viele tolle Erinnerungen mit Renault gesammelt und wir haben diese Tradition in dieser Saison mit den blauen Farben von Alpine fortgesetzt.»

«Wir wussten, dass wir in dieser Saison weitgehend mit den 2020er-Autos weiterfahren würden, deshalb haben wir nicht erwartet, dass sich die Reihenfolge allzu sehr ändern würde. Trotzdem denke ich, dass wir eine sehr konstante Saison mit einigen fantastischen Ergebnissen abgeliefert haben», fügt Alonso stolz an.

«Auch wenn unser Paket vielleicht nicht so stark war, wie wir es uns gewünscht hätten, haben wir unsere Rennwochenenden perfekt durchgeführt, und das spiegelt sich auch in der Anzahl Rennen, die wir in den Punkten beenden konnten», erklärt der 32-fache GP-Sieger.

«Der Sieg und der Podestplatz waren offensichtlich grosse Momente für das Team, und es sind Ergebnisse wie diese, die uns helfen werden, 2022 noch konkurrenzfähiger aufzutreten. Wir haben in Enstone und in Viry alle Erfolgszutaten, und ich freue mich bereits auf das nächste Jahr», ist Alonso überzeugt.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0