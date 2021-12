Max Verstappen: Überzeugender Auftritt im Regen

In der Premiere der TV-Dokumentation über Max Verstappen wurden einige Geheimnisse gelüftet, auch der Transfer von Max Verstappen in das Formel 1-Programm von Red Bull.

In der Dokumentation «MAXimum Verstappen - der fliegende Holländer» gab es am Montag bei der Premiere im FreeTV interessante Einblicke. In dem brandneuen Doku-Film wurden auch einige Einzelheiten bekannt, zum Beispiel wie Max Verstappen (24) einst zu Red Bull kam.

«Max fuhr damals im Regen auf dem Norisring zwei bis drei Sekunden schneller als alle anderen», erinnert sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. «Da habe ich gesehen, da brauch ich mich nicht mehr in der Formel 2 aufhalten, wir gehen gleich in die Formel 1.»

«Ich habe das Rennen vor dem Fernseher gesehen und habe mir gedacht, der fährt auf einer trockenen Linie. Max hat mich auch an Michael Schumacher erinnert», sagt AlphaTauri-Teamchef Franz Tost.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Jos Verstappen erinnert sich: «Es war 8 Uhr 12 nach dem Rennen vom Norisring am nächsten Tag, da hat Helmut Marko mich angerufen.» Dr. Marko dazu: «Ich habe gesagt, Jos, vergiss alles was wir schon besprochen haben. Es war dann plötzlich ganz still am anderen Ende der Leitung und das kommt nicht oft vor», sagt Marko.

Dann gab es einen Kampf zwischen den Strategen Niki Lauda und Dr. Marko: «Auch Mercedes wollte Max verpflichten. Wir waren damals in Hockenheim. Niki Lauda wollte Max zu Mercedes holen. Wir sind bei Red Bull aus dem Motorhome raus und dann war schon Niki da», erinnert sich Jos Verstappen.

«Der Trumpf von Red Bull war, dass Max sofort in die Formel 1 konnte», erinnert sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0