Mika Häkkinen: «Werden noch lange darüber reden»

Der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen sagt über das WM-Finale in Abu Dhabi: «Der Spagat zwischen Sicherheit und Rennsport ist die schwierigste Aufgabe für den Rennleiter.»

Das spannende Saisonfinale in Abu Dhabi hat sich auch Mika Häkkinen nicht entgehen lassen. Der Finne schreibt in seiner «Unibet»-Kolumne: «Es war unglaublich, dass die Titelentscheidung in der bisher längsten Saison der Formel-1-Geschichte erst in der letzten Runde des letzten Rennens entschieden wurde. Ich konnte nicht glauben, was am Sonntag passiert ist und ich weiss, dass es den Fans genauso geht. Wir werden noch lange darüber reden.»

«Als die durch den Unfall von Nicolas Latifi ausgelöste Safety-Car-Phase zu Ende ging und die beiden Titelrivalen eine Runde Zeit hatten, um die WM zu entscheiden, war klar, dass Max Verstappen einen deutlichen Vorteil hatte. Auf frischen, weichen Reifen hatte er viel mehr Grip als Lewis Hamilton auf seinen stark beanspruchten harten Reifen», betont der 20-fache GP-Sieger.

«Das Überholmanöver war unvermeidlich, auch wenn sich Lewis so gut wie möglich verteidigte. Max tat, was er tun musste, gewann das Rennen und holte sich damit den Titel. Sowohl Max als auch Lewis waren nach dem Rennen überrascht, ihre Worte nach dem Zieleinlauf waren schön zu hören. Sie sind perfekte Botschafter für den Sport», lobt Häkkinen.

Auch für Formel-1-Rennleiter Michael Masi, der für die Abwicklung der Safety-Car-Phase viel Kritik einstecken musste, gibt es nette Worte vom zweifachen Champion: «War es richtig von Michael Masi, das Ende der Safety-Car-Phase zu beschleunigen, die Autos zwischen Max und Lewis sich zurückrunden zu lassen und ein Rennen über eine Runde anzusetzen? Ich denke, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn diese Weltmeisterschaft hinter einem Safety-Car zu Ende gegangen wäre. Das wäre wirklich eine unglaubliche Enttäuschung gewesen.»

«Die Entscheidung des Rennleiters, die später von den vier Rennkommissaren unterstützt wurde, beruht auf seinem Verständnis der Regeln, einschliesslich seiner Verantwortung für die Entscheidung, wann das Safety-Car an die Boxen zurückkehrt. Der Spagat zwischen Sicherheit und Rennsport ist die schwierigste Aufgabe für den Rennleiter. Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann hat er seine Aufgabe mit Blick auf die Sicherheit und die Förderung des Racings erfüllt», kommt Häkkinen zum Schluss.

Und der 53-Jährige stellt auch klar: «Max und Lewis sind beide Champions. Lewis hat sieben Titel vorzuweisen und Max hat jetzt einen. Ich denke, Red Bull Racing-Honda hat in diesem Jahr einen wirklich fantastischen Job gemacht, und Max' WM-Titel ist verdient. Lewis hat den achten Titel nur ganz knapp verpasst. Ich denke, die Tatsache, dass er und Valtteri Bottas die Konstrukteurswertung gewonnen haben, sorgt für ein gewisses Gleichgewicht. Dass sie sich damit den grössten Anteil am Preisgeld gesichert haben, ist sicher auch hilfreich.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0