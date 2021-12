Mattia Binotto: «Sainz hatte ein grossartiges Jahr»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist voll des Lobes für seinen Schützling Carlos Sainz. Entsprechend gute Noten gibt es für den Spanier nach dem ersten Jahr im Team aus Maranello.

Im Schatten des grossen Titelduells zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ging es fast unter: Carlos Sainz machte auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi alles richtig und wurde mit dem dritten Platz belohnt. Damit stand der 27-Jährige aus Madrid zum vierten Mal in diesem Jahr auf dem Podest.

Die Saison schloss Sainz dank des Top-3-Resultats auf dem fünften Rang der WM-Tabelle ab, damit war er «Best of the Rest» hinter den Red Bull Racing- und Mercedes-Stars Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Sergio Pérez. So gut schnitt er in den vorherigen sechs Formel-1-Jahren nie ab.

Ferrari-Teamchef ist denn auch zufrieden mit den Leistungen des Spaniers. Am Rande des Yas Marina Circuit erklärte er: «Ich denke, Carlos Sainz hatte ein grossartiges Jahr. Wir sagten schon damals beim Vertragsabschluss, dass diese Winterpause eine gute Zeit sein würde, um das erste Jahr zu bewerten, und das werden wir sicherlich auch tun.»

Dabei wird auch über die Zukunft gesprochen, verriet der Ingenieur. «Wir werden uns alle zusammensetzen und die Saison analysieren, und wir werden auch darüber diskutieren, was die Zukunft bringen kann», erklärte Binotto, der auch Charles Leclerc ein gutes Zeugnis ausstellt. Zum Monegassen, der die Saison als WM-Siebter abgeschlossen hat, sagt er: «Ich bin auf beide Fahrer sehr stolz, auch Charles hat eine gute Arbeit abgeliefert.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0