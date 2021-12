Daniel Ricciardo und Lando Norris zu 2022: Gänsehaut

McLaren viertbester Formel-1-Konstrukteur, Lando Norris WM-Sechster, Daniel Ricciardo WM-Achter, Doppelsieg von Daniel vor Lando in Monza als Highlight – die beiden blicken auf die Saison 2021 zurück.

Teamchef Andreas Seidl darf zufrieden sein: McLaren hat die Konstrukeurs-Meisterschaft auf Rang 4 abgeschlossen, das Team hat in Monza erstmals seit Brasilien 2012 einen Grand Prix gewonnen, mit dem tollen Doppelsieg von Daniel Ricciardo vor Lando Norris beim Grossen Preis von Italien, fünf Mal stand 2021 ein McLaren-Fahrer auf dem Siegerpodest.

In Abu Dhabi setzten sich der 32-jährige Australier Ricciardo und der zehn Jahre jüngere Engländer Lando Norris an einen Tisch, um auf die Saison 2021 zurückzublicken, den Stallgefährten ein wenig zu beleuchten und einen Blick auf 2022 zu wagen.





Welche Note würdet ihr euch selber für diese Saison geben? Mit der 10 als Bestmarke und der 1 für indiskutabel.

Ricciardo: Ich würde sagen, eine Sechs. Wieso? Weil letztlich alles auf die puren Ergebnisse eingedampft wird. Mein Sieg in Monza hat mir eine bessere Note ermöglicht, sonst hatte ich nicht viel vorzuweisen. Nicht dass ich es nicht versucht hätte. Aber mehr als sechs kann ich mir nicht geben.

Norris: Ich gebe mir eine starke 8,8. Wieso? Weil ich eine Acht zu wenig angemessen fände, eine Neun aber wäre des Guten zu viel. Ich traue mich zur 8,8, weil das meine bislang beste Saison gewesen ist.



Ricciardo: So bin ich halt, ich bring das Beste heraus in den Menschen. (Lacht.)



Norris: Äh, ja. Ich habe mich an meiner Aufgabe gesteigert. Ich stand vier Mal auf dem Podest und habe Daniel gewinnen lassen. (Beginnt zu lachen.) Und ich habe meine erste Pole-Position in der Formel 1 erobert. Aber es gab auch ein paar Fehler.





Welches ist euer stolzester Moment?

Ricciardo: Lando, gib es zu, das war natürlich, als du in Monza aus meinem Schuh Schaumwein trinken durftest.



Norris: Darauf bin ich nicht stolz. Aber ich war auf dich stolz.



Ricciardo: Dankeschön.



Norris: Mein stolzester Moment war die Pole in Russland. Das hat schon was für sich, in einem Abschlusstraining der schnellste Mann zu sein. Ich finde das cool. Wir waren mit Slicks auf abtrocknender Bahn unterwegs, und aufgrund tückischer Pistenverhältnisse fühlte sich die Pole besonders süss an. Daniel weiss, wie das ist, er hat so viele Pole-Positions.



Ricciardo: Gar nicht, ich habe drei.



Norris: Du hast nur drei?



Ricciardo: Ja, wirklich. Was meinen stolzesten Moment angeht, so ragt natürlich Monza heraus. Aber nicht nur deswegen, weil ich gewinnen konnte. Es ist mehr, weil niemand auf uns gesetzt hätte, diesen Grand Prix zu erobern. Das freut mich noch heute – dass wir Tiefschläge überwinden und eine Gelegenheit ergreifen konnten.





Bereut ihr etwas?

Norris: Ich bereue gar nichts. Ich steht allem positiv gegenüber. Auch wenn etwas nicht gut oder nicht wie erhofft gelaufen ist, musst du das Positive erkennen, um etwas zu lernen.



Ricciardo: Selbst in schwierigen Momenten habe ich alles gegeben, daher bereue auch ich nichts. Ich glaube nicht, dass ich härter hätte arbeiten können. Keine Reue, nur Erinnerungen – das ist übrigens das Motto meines ersten Tattoos.



Hand aufs Herz: Hättest ihr vor der Saison daran geglaubt, an einem Sieg schnuppern zu können?



Ricciardo: Nicht nach dem ersten Halbjahr. Aber ich bin schon recht lange in diesem Sport und weiss daher, wie schnell sich die Dinge ändern können.



Norris: Nein, ich hatte das nicht erwartet. Aber in der Formel 1 weisst du nie.





Was habt ihr übereinander gelernt?

Norris: Über Daniel nicht so viel. Ich kannte Daniel schon ziemlich gut, bevor er zu McLaren gekommen ist. Aber ich finde, wir haben voneinander gelernt, in der Art und Weise, wie wir uns gegenseitig helfen können.



Ricciardo: Ich versuche, Lando in anderen Dingen des Lebens zu helfen, etwa bei der Musik.





Was kommt euch als Erstes in den Sinn, wenn ihr 2022 hört?

Ricciardo: Scheiss auf Corona! Das kommt mir als Erstes in den Sinn! (Lacht.)



Norris: 2022? Also mir fällt dazu ein ...



Ricciardo: Aufregung.



Norris: Neue Herausforderungen.



Ricciardo: Gänsehaut.



Norris: Podestplätze?



Ricciardo: Die neuen Autos sollten für die Formel 1 sehr aufregend werden. Schon in diesem Jahr haben wir einige Überraschungen erlebt. Das neue Reglement öffnet die Tür für weitere. Wir Fahrer wollen doch alle, dass wir dem Gegner besser folgen und daher den Fans mehr Zweikämpfe zeigen können.



Norris: Genau, eine gute Show für die Fans. 2022 wird ein gutes Jahr.