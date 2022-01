Alpine-CEO Laurent Rossi: Freude über Teamwork

Mit der vergangenen Saison darf Alpine-CEO Laurent Rossi zufrieden sein. Der Franzose lobt vor allem den Zusammenhalt im Team und hofft, in der Saison 2022 von der Erfahrung von Fernando Alonso zu profitieren.

Die ehemalige Renault-Mannschaft trat im vergangenen Jahr erstmals unter dem Namen Alpine an und nach 22 Rennen durfte das Team aus Enstone den fünften WM-Rang bejubeln. Esteban Ocon bescherte der Truppe den ersten Sieg in den neuen Farben, in Budapest setzte er sich auch dank der Schützenhilfe seines Teamkollegen Fernando Alonso durch.

Der Spanier selbst schaffte es in Katar aufs Treppchen und sorgte damit für weiteren Jubel in der Mannschaft. Alpine-CEO Laurent Rossi fasst denn auch zufrieden zusammen: «Wir können stolz auf unser erstes Alpine-Jahr sein und viele Lehren daraus ziehen. Wir haben in einem langen, schwierigen Jahr einige gute Resultate erreicht.»

Und der Ingenieur erklärt: «Nach einem unglaublichen Rennen konnte Esteban Alpine in Budapest den ersten Sieg bescheren, und daran werden wir uns noch lange erinnern. Das Team hat einen guten Zusammenhalt gezeigt, speziell die beiden Fahrer. Die ganze Saison hindurch haben sie das bewiesen.»

«Abgesehen von diesen herausragenden Ergebnissen hat das Team in diesem Jahr ein hohes Maß an Konstanz bewiesen, auch wenn wir von Anfang an wussten, dass das Gesamtpaket nicht so war, wie wir es uns gewünscht hätten», fügt der Franzose an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0