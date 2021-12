Alain Prost warnt: «Max Verstappen wird noch stärker»

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost (66) hat sich das Duell Max Verstappen gegen Lewis Hamilton genau angesehen. Der Franzose glaubt, dass es für die Gegner von Max noch schwieriger wird.

Während der Saison 2021 ist die Rivalität von Max Verstappen und Lewis Hamilton oft verglichen worden mit den Titelduellen zwischen Alain Prost und Ayrton Senna. Der heute 66-jährige Franzose Prost blickt so auf das turbulente Jahr zurück: «Auch wenn ich über das kontroverse Ende enttäuscht bin, so war das die beste Formel-1-Saison, an die ich mich erinnern kann.»

Der 199-fache GP-Teilnehmer begründet das so: «Es wird in der Königsklasse konsquent nach einer Vision gehandelt, und das Spektakel, der Sport, der menschliche Aspekt, dies alles hat dazu geführt, dass viele junge Menschen von der Formel 1 fasziniert werden und anfangen, die Rennen zu verfolgen», so der Champion von 1985, 1986, 1989 und 1993 gegenüber unserem Kollegen Ronald Vording von motorsport.com.

Der 51-fache GP-Sieger Prost, heute Sonderberater von Alpine F1, sagt weiter: «Max Verstappen hat eine perfekte Saison gezeigt. Ich weiss noch, als er in die Formel 1 kam, da sagten viele: ‘Zweifellos hat er Talent, aber er ist noch zu jung und wird entsprechend Fehler machen.’ Aber machen das nicht alle jungen Piloten?»

«Verstappen ist im Laufe der Jahre immer besser geworden, 2021 habe ich von ihm kaum noch Patzer gesehen. Vielleicht mit Ausnahme der Qualifikation in Dschidda, aber da war er derart am Angreifen, da kann einem schon mal ein Fehler unterlaufen.»

Alain Prost ist davon überzeugt: Ab jetzt wird es für die Gegner von Max Verstappen noch schwieriger. «Mit dem Titel in der Tasche, denkst und fährst du anders. Nach dem ersten WM-Titel stehst du weniger unter Druck. Er wird noch besser einschätzen können, wann er attackieren muss und wann er etwas weniger Risiken einsetzen soll, und aus diesem Grund wird er ein noch besserer Fahrer sein.»



Alain Prost vergisst auch Verstappens Gegner Lewis Hamilton nicht. «Die beiden haben uns in diesem Jahr ein unfassbares Spektakel offeriert. Unterm Strich bin ich glücklich darüber, wie alles herausgekommen ist, ich bin sehr froh für Max und froh für die Formel 1. Nur wegen Lewis bin ich wehmütig. Denn er hat wegen Max seine vielleicht beste Saison gezeigt. Die beiden sind absolut auf Augenhöhe gefahren. Vieles hat zu reden gegeben, nicht zuletzt die Kollision der beiden in Silverstone, aber alles in allem hätten beide den WM-Titel verdient gehabt.»