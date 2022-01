Yuki Tsunoda über 2022: Kampfansage an Pierre Gasly

Yuki Tsunoda erlebte mit AlphaTauri ein lehrreiches erstes Formel-1-Jahr. Der Japaner musste einige Tiefschläge und Crashs einstecken, dennoch ist er zuversichtlich, in der Saison 2022 nachlegen zu können.

Yuki Tsunoda erklärte nach der Bekanntgabe seiner Weiterverpflichtung bei AlphaTauri, dass er selbst etwas überrascht von der Vertragsverlängerung sei, weil er doch so viele Fehler gemacht und Unfälle verursacht habe. Tatsächlich verlief sein erstes Jahr in der Königsklasse turbulent. Nach einem starken Auftakt mit Platz 9 in Bahrain musste er vier Nuller hinnehmen, bevor er in Baku wieder als Siebter in die Top-10 zurückkehrte.

Das Ergebnis auf dem Strassenkurs in Aserbaidschan war bis zum Ungarn-GP seine Formel-1-Bestleistung, denn auf dem Hungaroring schaffte es Tsunoda direkt hinter seinem Teamkollegen Pierre Gasly als Sechster ins Ziel. Es dauerte eine Weile, bis er mit Rang 9 in Texas wieder einen Top-10-Platz bejubeln konnte.

Und noch länger liess das Highlight auf sich warten: Beim Saisonfinale in Abu Dhabi sah der von Startplatz 8 losgefahrene Japaner die Zielflagge als Vierter und landete damit vor seinem Teamkollegen Gasly. Den schnellen Franzosen, der die WM als Neunter abschloss, will der WM-Vierzehnte schlagen, wie er in seiner Medienrunde zum Saisonabschluss betonte.

«Die anstehende Saison wird sehr wichtig für mich werden. Ich weiss natürlich noch nicht, wie gut das Auto sein wird, aber als Fahrer musst du in jedem Fall eine gute Leistung abliefern und deinen Teamkollegen schlagen. Aber ich weiss nun, was ich verbessern muss und wenn mir das gelingt, kann ich ihn auch schlagen», erklärte der ehrgeizige 21-Jährige, der seine Debütsaison in der Formel 1 als «wirklich gute Vorbereitung» auf die anstehende Saison bezeichnet.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0