Sergio Pérez: «Wurde bis ans Limit gefordert»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez erfüllte 2021 die Erwartungen seiner Vorgesetzten und war der perfekte Teamkollege für Max Verstappen. Der Mexikaner blickt zuversichtlich auf die anstehende Saison.

Für Sergio Pérez verlief die Saison 2021 erfreulich, der Formel-1-Routinier durfte im Red Bull Racing-Renner an der Seite von Max Verstappen Gas geben und schaffte es mit einem Sieg in Baku und vier weiteren Podestplätzen in Le Castellet, Istanbul, Texas und Mexiko-Stadt am Ende auf den vierten WM-Rang.

Der 31-Jährige aus Guadalajara zeigte im Verlauf der Saison eine steile Lernkurve, für die er viel Lob von Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erntete. Er selbst weiss, dass er viel gelernt hat. In einer Presserunde zum Saisonende erklärte er: «Ich wurde von Red Bull Racing bis ans Limit gefordert.»

«Auch die Ingenieure, Mechaniker und Teamchefs müssen das Maximum geben», schilderte der Mexikaner. «Jeder arbeitet unermüdlich daran, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Das war eine grossartige Erfahrung, durch die ich als Fahrer auf ein ganz neues Niveau gekommen bin», ergänzte er stolz.

Entsprechend zuversichtlich blickt Pérez auf die anstehende Saison: «Wir haben bereits eine gute Basis, auf die wir aufbauen und uns verbessern können. Das ist schon ein grosser Unterschied zum vergangenen Jahr. Ich kenne alle Teammitglieder, und weiss, wen ich fragen muss und wie ich das Beste aus jedem Einzelnen herausholen kann. Das ist eine ganz andere Situation.»

