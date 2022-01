Günther Steiner zu Mazepin: «Das hat mich überrascht»

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte im vergangenen Jahr mit Nikita Mazepin alle Hände voll zu tun. Schon vor dem Start zog sich der Russe den Ärger der Fans zu – und dieser hielt überraschend lange an.

Nikita Mazepin erntete einen lang anhaltenden Shitstorm in den sozialen Medien, als ein Video die Runde machen, auf dem er einem Mädchen auf dem Rücksitz eines Autos an die Brust fasste. Obwohl das Video schnell gelöscht wurde und der Russe sich entschuldigte, hielt der Ärger über sein Verhalten lange an.

Und das überraschte Haas-Teamchef Günther Steiner, der die Situation selbst schnell abgehakt hatte, wie er auf Nachfrage von «GPFans» betonte. Auf die negativen Reaktionen angesprochen, die der Rennfahrer aus Moskau erntete, erklärte er: «Ich habe es geschafft, ruhig zu bleiben.»

«Ich sprach mit ihm darüber und es war ihm klar, dass er etwas Falsches gemacht hatte, das er lieber hätte sein lassen sollen», fügte der Südtiroler an. «Aber man darf nicht vergessen, dass er noch jung ist und dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Und ich habe das dann auch schnell geklärt.»

«Viele Leute haben es aber nicht gut sein lassen, und das hat mich überrascht. Denn in dieser Welt passieren viele Dinge und die Menschen vergessen diese normalerweise schnell wieder. Ich weiss nicht warum, aber sie haben es lange nicht gut sein lassen. Vielleicht muss ich das auch nicht verstehen. Letztlich war es aber sicherlich keine Hilfe beim Saisonstart, weil es für Ablenkung sorgte», erklärte Steiner ausserdem.

