Günther Steiner: «Das Team hat grossartig gearbeitet»

Nicht nur die beiden Haas-Fahrer Mick Schumacher und Nikita Mazepin erhalten ein gutes Zwischenzeugnis für die Saison 2021 von Teamchef Günther Steiner. Die ganze Mannschaft kassiert ein dickes Lob.

Mit seinen Schimpftiraden hat sich Haas-Teamchef Günther Steiner zum Publikumsliebling bei den Zuschauern der Netflix-Doku «Drive to Survive» gemausert, doch der Südtiroler kann auch ganz nett sein, wie er mit seinem Saison-Rückblick beweist. Sowohl für die beiden Fahrer Mick Schumacher und Nikita Mazepin als auch die ganze restliche Mannschaft gibt es für die schwierige Saison 2021 gute Noten vom Chef.

«Es ist nicht einfach, immer noch das jüngste GP-Team in der Startaufstellung zu sein, denn die Leute denken, dass wir noch nicht bereit sind. Aber wir sind es, denn wir konnten schon 2018 den fünften WM-Rang in der Team-Wertung belegen. Bereits damals waren viele Leute von heute dabei und wir sind seitdem nicht dümmer geworden», sagt Steiner.

Und der 56-Jährige ergänzt: «Wir hatten einfach nicht die gleiche Ausgangslage wie die anderen Teams, denn wir haben unser Auto praktisch nicht entwickelt im vergangenen Jahr. Doch das Team hat den Fahrern gesagt, was sie für die Zukunft brauchen. Das ist natürlich anfangs immer schwierig für junge Fahrer, vor allem wenn sie als Neulinge aus der Formel 2 in die Königsklasse kommen. Das Talent und der Speed waren von Anfang an vorhanden, aber sie kannten es einfach nicht, in einem so grossen Team zu arbeiten.»

«Sie wussten nicht, wie viele gute Leute sie um sich haben, und wie sie diese für sich nutzen können. Das Team hat aber fantastisch gearbeitet und ihnen viel beigebracht. Auch für die Mannschaft ist es schwieriger, mit Rookies zu arbeiten als mit erfahrenen Piloten. Die Fahrer haben vielleicht das Gefühl, dass sie alles schon wissen, aber das ist nicht so, man muss ihnen viel beibringen», betont Steiner.

«Das gehört dazu und unsere Piloten haben ihren Ingenieuren, den Mechanikern und den Technikern im Werk eine gute Beziehung aufgebaut. Sie verstehen nun, wie komplex die Formel 1 ist und wie viele Leute sich nun auf sie verlassen», ist sich der Italiener sicher.

