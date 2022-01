Lewis Hamilton wird 37: Mercedes-Star schweigt weiter

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton schweigt weiter: Auch zum 37. Geburtstag lässt Lewis Hamilton in den sozialen Medien nichts von sich hören. Der Mercedes-Star nimmt sich eine Auszeit vom Rampenlicht.

Seit Lewis Hamilton die ersten Fragen von GP-Veteran Jenson Button nach der Titel-Niederlage in Abu Dhabi beantwortet hat, schweigt sich der erfolgreichste GP-Pilot der Formel-1-Geschichte aus. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff stellte einige Tage nach dem Herzschlag-Finale klar, dass er sich nicht sicher sei, ob sein Schützling aus der Winterpause zurückkehren werde. So gross ist die Enttäuschung über die Art und Weise, wie er den Titel verlor.

Seither wird über einen möglichen Rücktritt des siebenfachen Weltmeisters diskutiert. Während die einen Beobachter – wie etwa der ehemalige GP-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone – einen Rücktritt des 103-fachen Weltmeisters erwarten, sind sich viele Fans sicher, dass der schnelle Brite zurückkommen und mit dem achten Titelgewinn einen neuen Rekord aufstellen wird.

Für Letzteres spricht auch der Tweet des Mercedes-Teams, in dem von Widrigkeiten und deren Auswirkungen die Rede ist. «Widrigkeiten können Einige brechen; bei Anderen führt es dazu, dass sie Rekorde brechen», twitterten die Team-Weltmeister unlängst.

Auch Nicolas Hamilton, der 29-jährige Bruder des GP-Stars, ist sich sicher, dass der Mercedes-Ausnahmekönner weitermachen wird. «Lewis geht es gut, er gönnt sich nur eine kleine Auszeit von den sozialen Netzwerken, was ich ihm nicht verübeln kann», beschwichtigte er die Fans im Dezember während eines Live-Streams auf Twitch. «Die sozialen Medien können ein toxischer Ort sein, aber er ist in Ordnung», fügte er an.

Lewis selbst hüllt sich weiter in Schweigen, auch zu seinem 37. Geburtstag, den er am heutigen Freitag feiert, meldet er sich bei seinem Millionenpublikum auf Instagram und Twitter nicht zu Wort. Seine treuen Fans nehmen es ihm nicht übel, wie die vielen Online-Glückwünsche beweisen. Und auch wir gönnen ihm die wohlverdiente Pause und wünschen alles Gute zum Geburtstag!

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0