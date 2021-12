Lewis Hamilton: Diese Schumacher-Rekorde jagt er 2022

Der Engländer Lewis Hamilton hat sein Saisonziel 2021 verpasst, den achten Fahrer-WM-Titel einzufahren und damit den Rekord von Michael Schumacher zu brechen. 2022 nimmt er einen neuen Anlauf.

In den vergangenen Jahren hat Lewis Hamilton einen Rekord von Michael Schumacher nach dem anderen gebrochen: Meiste Pole-Positions (Hamilton steht heute bei 103), meiste GP-Siege (ebenfalls 103), meiste Podestplätze (182), meiste Führungsrunden (5396). Es gibt aber auch Bestmarken, an welchen sich Lewis Hamilton bislang die Zähne ausgebissen hat. Wir stellen einige davon vor.

WM-Titel

Michael Schumacher ist Rekord-Champion: sieben WM-Titel. Lange herrschte die Meinung vor, dass diese Bestmarke nicht geknackt werden könne. Lewis Hamilton kam dem achten Titel in Abu Dhabi 2021 sehr nahe, am Ende hatte jedoch Max Verstappen die Nase vorn. Der Engländer versucht es 2022 erneut.

WM-Titel in Serie

Als Michael Schumacher 1996 zu Ferrari kam, hofften die Tifosi auf den ersten Fahrer-WM-Titel seit Jody Scheckter 1979. Sie mussten dann viel Geduld zeigen – erst im fünften Jahr in Rot klappte es endlich mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Aber nicht einmal in den kühnsten Träumen hätten die Ferrari-Fans erwartet, dass Michael Schumacher von 2000 bis 2004 fünf WM-Titel in Serie gewinnen würde. Lewis Hamilton hätte das von 2014 bis 2018 egalisieren können, aber Nico Rosberg machte dem Engländer 2016 einen fetten Strich durch die Rechnung. 2017, 2018, 2019 und 2020 hat Lewis weitere Titel geholt, dann beendete Verstappen die Aussicht auf fünf Titel in Serie.

Saisonsiege

Als Michael Schumacher 2002 und 2004 gleich dreizehn Saisonläufe gewann, sagte jeder – ein Rekord für die Ewigkeit. Und dann gelang Sebastian Vettel 2013 das Gleiche! Mercedes-Star Lewis Hamilton kam 2014, 2018, 2019 und 2020 auf jeweils elf Saisonsiege.

Siege in aufeinanderfolgenden Jahren

Schumacher kam in 15 aufeinanderfolgenden GP-Saisons auf mindestens einen Sieg. Hamilton hat es dem Deutschen 2021 gleichgetan. Schumis Bestmarke kann also 2022 übertroffen werden.

Siege im gleichen WM-Lauf

Michael Schumacher und Frankreich, das war eine ganz besondere Beziehung. Gleich acht Mal konnte Schumi den Frankreich-GP gewinnen. Lewis Hamilton hat 2021 mit seinen Siegen in Ungarn und Grossbritannien gleichgezogen und kann 2022 zum ersten Neunfach-Sieger eines bestimmten WM-Laufs werden.

Beste Rennrunden

Lewis liegt noch 18 beste Rennrunden hinter Michael Schumacher, es steht 77:59 für Schumacher.



Hattricks

Schumacher schaffte 22 Formel-1-Hattricks, bestehend aus Pole-Position, Sieg und bester Rennrunde. Hamilton steht im Moment bei 19.



Podestplatzierungen in Folge

Von Indianapolis 2001 bis Suzuka 2002 hüpfte Michael Schumacher 19 Mal in Folge aufs Siegerpodest – Lewis Hamilton hat in der Turbo-Hybridära der Formel 1 bewiesen, dass dieser Rekord knackbar ist. Von Monza 2014 bis Silverstone 2015 stand er 16 Mal hintereinander auf dem Podest.



Grands Prix in Treue

Michael Schumacher hat für Ferrari von Melbourne 1996 bis Interlagos 2006 insgesamt 180 WM-Läufe bestritten, Hamilton steht bei 178 Rennen mit Mercedes – damit wird der Rekord 2022 beim dritten Saisonrennen fallen.