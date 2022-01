Pierre Gasly: Zu Besuch bei Supercross-Star Musquin

Pierre Gasly besuchte den zweifachen MX2-Weltmeister Marvin Musquin in Anaheim

AlphaTauri-Talent Pierre Gasly ist nicht nur ein begeisterter MotoGP-Fan. Der Franzose steht auch auf Motocross, wie sein Besuch beim US-Supercross-Saisonauftakt in Anaheim (Kalifornien) beweist.

Dass Pierre Gasly auf vier Rädern zu den schnellsten Fahrern der Welt gehört, hat der AlphaTauri-Pilot immer wieder bewiesen. Im vergangenen Jahr konnte er zwar keinen Sieg einfahren, doch der 25-Jährige schaffte es im vergangenen Jahr in 15 der 22 Saisonläufe in die Punkte und belegte am Ende den neunten Gesamtrang.

Der Franzose ist aber auch ein grosser Zweirad-Fan. Schon vor Jahren schwärmte er im SPEEDWEEK.com-Interview: «Ich liebe die MotoGP. Ich schau mir alle Rennen an, wenn ich zuhause bin und ein rennfreies Wochenende habe. Denn sie sind sehr spannend und ich liebe auch die Zweikämpfe.» Die GP-Kollegen aus der Motorrad-WM hat er denn auch schon besucht.

Nun hat sich der Formel-1-Pilot auch im US-Supercross-Fahrerlager blicken lassen. Als Gast von Landsmann Marvin Musquin war er im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien) vor Ort, um den Auftakt am Samstag mitzuerleben.

Dabei durfte er sich auch die ganzen Trailer der Teams anschauen, die entsprechende Führung gab es von Musquins Gattin Mathilde, die Bilder davon auf Instagram veröffentlichte. Mathilde und Marvin sind selbst grosse Formel-1-Fans und waren schon öfter bei Grands Prix zu Gast.

Der zweifache MX2-Weltmeister (2009 und 2010) und Red Bull-KTM-Werksfahrer musste sich am Samstag mit dem vierten Platz begnügen. Den Auftakt gewann der deutsche Honda-Pilot Ken Roczen. Gasly hatte seine helle Freude, er schrieb auf Instagram: «Das war verrückt! Was für eine Show!»