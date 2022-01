Fernando Alonso (Alpine): Operation geglückt

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hatte bereits im Dezember angekündigt, dass er im Januar operiert wird. Der Eingriff wurde nun vorgenommen und verlief erfolgreich, wie der Alpine-Pilot erklärt.

Der Grund für die Operation liegt schon eine Weile zurück: Im Februar des letzten Jahres wurde Fernando Alonso in einen Verkehrsunfall verwickelt, als er auf dem Fahrrad in Lugano (Schweiz) trainierte. Dabei zog sich der Alpine-Pilot einen Oberkieferbruch zu, der operiert werden musste. Der Eingriff erfolgte in Bern und verlief wie geplant, sodass der Asturier das Krankenhaus nach nur zwei Tagen wieder verlassen durfte.

Nun hat sich der zweifache Weltmeister erneut operieren lassen müssen, dabei wurden die Titan-Platten in seinem Gesicht entfernt. Der Eingriff wurde vergangene Woche vorgenommen und Alonso ist bereits wieder zuhause. Eine Teilnahme am virtuellen 24h-Rennen von Le Mans lag dennoch nicht drin, wie er bei der Live-Übertragung des Rennens erklärte.

«Ich konnte diesmal nicht teilnehmen, weil ich in der vergangenen Woche operiert wurde und eine Weile im Krankenhaus war. Nun erhole ich mich von diesem Eingriff», erzählte der 32-fache GP-Sieger. «Aber ich verfolge das Rennen natürlich mit, speziell das Team Alpine Sport mit dem Auto Nummer 36.»

«Es ist eine tolle Veranstaltung und ich wollte auch daran teilnehmen, zusammen mit meinem Teamkollegen Esteban Ocon. Wir wollten im gleichen Auto sein, doch weil ich es wegen des Eingriffs nicht geschafft habe, hat er seine Teilnahme wohl auch auf später verschoben. Aber ich denke, wir werden das eines Tages nachholen», fügte Alonso an.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi