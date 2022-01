Red Bull-Junior Vips: Verständnis für Helmut Marko

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko ist bekannt dafür, ein strenger Chef zu sein. Der Umgang mit dem Grazer gestaltet sich aber einfach, wie Red Bull-Junior Jüri Vips betont.

Als Red Bull-Motorsportberater hat Helmut Marko schon so manche Rennfahrer-Karriere zum Laufen gebracht und auch am Leben gehalten, denn der Grazer kümmert sich unter anderem auch um die Nachwuchstruppe der Österreicher. Im Red Bull Junior Team geniesst er den Ruf, ein strenger Chef zu sein, der nur sehr schwer zufriedenzustellen ist.

Doch letzteres entspricht nicht der Wahrheit, wie Red Bull-Junior Jüri Vips gegenüber der offiziellen Formel-1-Webseite betont. «Er ist einfacher als man denkt, natürlich macht er Druck, aber wenn du gut bist, ist er sehr freundlich und direkt. Solange du die richtige Leistung erbringst, ist auch alles in Ordnung», erzählte der 21-Jährige aus Estland.

Und der Formel-2-Pilot berichtete: «So läuft es im Red Bull Junior Team. Wenn du dich nicht gut anstellst, dann kannst du rausfliegen. Aber wenn du es gut hinbekommst, kannst du in die Formel 1 aufsteigen.»

«Klar, es werden Leute rausgeschmissen, aber warum sollte man auch Fahrer behalten und finanziell unterstützen, die der Formel 1 nicht würdig sind? Sie wollen natürlich nur die besten Talente, und ich denke das ist auch der richtige Ansatz. Die Besten bleiben an Bord und erhalten ihre Chance», fügte Vips an.

Der Formel-2-Sechste des Vorjahres tritt in diesem Jahr erneut auf der höchsten Stufe der Formelsport-Nachwuchsserien an. Mit ihm werden sich auch die Red Bull-Junioren Liam Lawson (19), Jehan Daruvala (23), Dennis Hauger (18) und Ayumu Iwasa (20) in der Formel 2 beweisen müssen.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi