Valtteri Bottas: Schützenhilfe für Rookie Guanyu Zhou

Valtteri Bottas gehört mit seinen 9 Formel-1-Jahren zu den erfahrenen Piloten im Feld. In diesem Jahr wird er neben dem Rookie Guanyu Zhou für Alfa Romeo antreten. Und er will seinem Teamkollegen helfen, wie er betont.

Alfa Romeo wird in diesem Jahr mit zwei neuen Formel-1-Piloten in der Vierrad-Königsklasse antreten: Neben dem Neuling Guanyu Zhou tritt auch der routinierte GP-Star Valtteri Bottas für den Rennstall aus der Schweiz an. Letzterer hat schon zehn GP gewonnen und das vergangene Jahr als WM-Dritter abgeschlossen, nachdem er in den beiden Jahren zuvor jeweils Zweiter hinter seinem bisherigen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton abgeschlossen hat.

Während er im Team der Sternmarke die zweite Geige neben dem siebenfachen Weltmeister gespielt hatte, muss er nun die Leader-Rolle bei Alfa Romeo übernehmen. Bottas ist bereit, zusammen mit seinem Team die Entwicklung seines Rookie-Stallgefährten voranzutreiben, wie er zum Saisonende 2021 betont hat.

«Das erste Formel-1-Jahr ist nie einfach, es gibt viel zu lernen- Aber heutzutage sind die Formel-1-Teams so professionell, dass sie den Fahrern gute Hilfe leisten können», erklärte er gegenüber «The Race». «Die Fahrer werden angeleitet und unterstützt, deshalb bin ich mir sicher, dass er sich schnell entwickeln wird», fügt er mit Blick auf seinen unerfahrenen Nebenmann an.

Und der Finne sagt über den Chinesen: «Er fährt schon lange Rennen und war einige Jahre in der Formel 2 unterwegs und 2021 hat er ein paar wirklich starke Ergebnisse einfahren können. Er war schon immer schnell, daran besteht kein Zweifel. Und er ist erpicht darauf, noch mehr zu lernen und sich gut anzustellen.»

«Wir werden als Team zusammenarbeiten», verspricht Bottas. «Ich konnte bisher mit jedem Teamkollegen, den ich hatte, gut zusammenarbeiten. Und ich sehe keinen Grund, warum es diesmal anders laufen sollte.»

