Pierre Gasly über Social Media: «Mache alles selbst»

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly braucht keinen Social Media Manager, der Franzose kümmert sich selbst um die Einträge auf Instagram, Facebook und Twitter. «So halte ich Kontakt zu meiner Fangemeinde», verrät er.

Die Formel-1-Stars sind nicht nur auf der Strecke präsent, auch in den sozialen Medien sind die meisten GP-Piloten vertreten. Dazu gehört auch Pierre Gasly, der sich im Gegensatz zu einigen anderen Fahrern selbst darum kümmert, dass auf seinen Kanälen auf Instagram, Facebook und Twitter immer neue Einträge über sein Leben und Wirken erscheinen.

«Das ist keine grosse Sache für mich», erklärt der 25-Jährige. «Ich mache alles selbst und versuche, das Ganze so natürlich wie möglich zu halten.» Die sozialen Meiden seien in seinen Augen eine Plattform, auf denen er seine Ansichten in seinen Worten kundgeben kann, fügte der Formel-1-Routinier an.

«So halte ich Kontakt zu meiner Fangemeinde und zu den Leuten, die mich unterstützen. Ich mache mir da auch keinen Druck. Wenn die Leute mögen, was ich poste, dann ist das natürlich grossartig. Aber wenn ihnen nicht gefällt, was ich schreibe und veröffentliche, dann ist das auch nicht schlimm», beteuert Gasly.

«Es gibt sieben Milliarden Menschen und ich weiss nicht, wie viele davon in den sozialen Medien unterwegs sind. Aber es gibt genug alternativen, wenn sie nicht mögen, was ich tue, können sie anderen Leuten folgen. Für mich geht das in Ordnung», stellt der AlphaTauri-Pilot klar.

«Ich denke, wir haben in unserem Leben die Möglichkeit, tolle Erfahrungen zu machen, die speziell sind und die nicht jeder machen kann. Deshalb zeige ich, was ich tue, und manchmal inspiriert das die jüngeren Generationen. Ich selbst empfand es auch als inspirierend, die Karrieren von Athleten mitzuverfolgen, die es an die Spitze ihrer Disziplin geschafft haben. Es hat mich motiviert und angetrieben, hart zu arbeiten, um selbst auch das Gleiche zu erreichen», erinnert sich Gasly.

Der Blick in die sozialen Medien verrät: Der AlphaTauri-Pilot ist derzeit ganz mit der Saisonvorbereitung beschäftigt. In dieser Woche testet der Rennstall aus Faenza in Imola, Gasly rückt am heutigen Donnerstag im AT01 von 2020 aus. Das neue Auto für die Saison 2022 wird am 14. Februar enthüllt.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi