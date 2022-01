Ohne Lewis Hamilton: Wer fordert Verstappen heraus?

Eines Tages wird Lewis Hamilton seinen Rennhelm an den Nagel hängen. Wer wird dann der gefährlichste Gegner von Max Verstappen sein? Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt es.

Viele Anhänger von Lewis Hamilton befürchten weiter, dass ihr Idol nicht auf die Formel-1-Rennstrecken zurückkehren wird. Eine Fotostrecke von Mercedes hat die Fans verstört.

Fakt ist: Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer hat bei Mercedes einen Vertrag bis Ende 2023 unterzeichnet. So oder so rückt der Tag näher, an welchem der Engländer seinen Helm an den Nagel hängen wird. Und dann? Wer wird dann zum stärksten Gegner von Max Verstappen?

Darüber hat sich auch Christian Horner Gedanken gemacht. Der 48-jährige Teamchef von Red Bull Racing sagt gegenüber dem indischen Nachrichtenportal «World is One News»: «Ich sehe eine Formel 1, die punkto Fahrertalent in hervorragenden Zustand ist. Wir haben jede Menge aufregender Piloten.»

«Neben Max, der ja erst 24 Jahre alt ist, haben wir eine Generation junger Fahrer, welche die Königsklasse in den kommenden Jahren prägen werden; Fahrer wie Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris und Carlos Sainz. Das ist eine ganze Gruppe von Piloten, welche für die kommenden zehn Jahre oder so Rennen fahren wird.»

Horner erklärt, wie Formel-1-Weltmeister Max Verstappen besser und besser wird. «Abgesehen von seiner natürlichen Begabung sind es sein Hunger und seine Entschlossenheit, die ihn vorwärts treiben. Er gibt nie auf, und er macht das Beste aus jeder Gelegenheit. Das macht für mich den Unterschied zwischen einem guten und einem grossen Fahrer.»

«Auch die Fans wissen: Wenn Max hinter einem Gegner liegt, dann wird er nicht lange fackeln. Das ist der Grund, warum er schon heute eine so grosse Gefolgschaft hat und wieso das Interesse an der Formel 1 stetig steigt.»





