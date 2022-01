Carlos Sainz über Test: «Der Körper erinnert sich»

Ferrari-Star Carlos Sainz hat in dieser Woche in Fiorano seine ersten Formel-1-Kilometer in diesem Jahr hinter sich gebracht. «Es ist immer nützlich und es macht auch Spass», erklärte er hinterher.

Drei Tage war der Ferrari SF71H von 2018 in dieser Woche auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano unterwegs, und auch Carlos Sainz durfte damit seine Runden drehen. Der 27-Jährige aus Madrid umrundete die Piste 59 Mal, obwohl die Bedingungen alles andere als optimal waren. Das Thermometer zeigte nur drei Grad an und die Bahn war stellenweise noch feucht, als er seinen Testeinsatz begann.

Nach 176 km freute sich der Spanier: «Es ist immer nützlich, und es macht auch Spass, im 2018er-Auto auszurücken. Es ist eine Kombination aus beidem, denn als Sportler oder als Formel-1-Fahrer bekommt man den ersten Schock für seinen Körper. Man merkt: 'Wow, ja, ich bin ein F1-Fahrer, ich muss dieses Biest fahren!‘»

«Man muss auch den Nacken, den unteren Rücken und die Gesäss-Muskulatur trainieren, damit sich der Körper daran erinnert, dass er der Körper eines Formel-1-Fahrers ist und dass er hart ist», fuhr der sechsfache GP-Podeststürmer fort.

«Und auch für den Geist ist es gut, um sich wieder an den Speed zu gewöhnen, den wir fahren. Auch um sich mit den Ingenieuren auszutauschen und das Set-up ein wenig weiterzuentwickeln und zu versuchen, das Auto nach meinem Geschmack abzustimmen. Man kommt wieder in Schwung, und das macht immer viel Spass», erzählte Sainz daraufhin.

Die offiziellen Testfahrten mit dem neuen 2022er-Auto beginnen am 23. Februar in Barcelona, wo die GP-Stars für drei Tage ausrücken. Am 10. März absolvieren sie die nächsten drei Tage in Bahrain, bevor die Saison am 20. März auf dem Wüstenkurs losgeht. Ferrari präsentiert das neue Auto am 17. Februar.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi