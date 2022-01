Ferrari-Duo: Vorfreude auf den Saisonstart 2022

Die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc waren in dieser Woche in Fiorano in einem alten GP-Renner unterwegs. Das hat die Vorfreude auf die Präsentation und den Einsatz des 2022er-Autos vergrössert.

Noch müssen sich die GP-Fans und Formel-1-Stars gedulden, bis die 2022er-Renner in Aktion zu sehen sind: Die offiziellen Testfahrten beginnen am 23. Februar in Barcelona, dort dürfen die Teams und Fahrer drei Tage lang ihre Runden drehen. Ein zweiter dreitägiger Test geht am 10. März über die Bühne, er findet wie der erste WM-Lauf zehn Tage später auf dem Wüstenkurs von Bahrain statt.

Um den Staub der Winterpause loszuwerden, haben sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc bereits in dieser Woche ans Steuer eines GP-Renners gesetzt. Sie rückten im SF71H von 2018 auf der Hausstrecke von Ferrari in Fiorano aus und teilten sich am Donnerstag die Testarbeit auf.

Sainz, der als Erster Gas geben durfte, sprach nach seinem Einsatz auch über das 2022er-Auto. Der 27-Jährige aus Madrid offenbarte: «Ich habe das Auto in vielen PowerPoint-Präsentationen und auch im Windkanal gesehen und man kann sagen, dass es sich deutlich von allem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.»

«Ich kann es auch nicht erwarten, das Auto den Ferrari-Fans zu präsentieren, es ist, als hätten wir ein Geheimnis, das wir allen erzählen wollen», gestand der WM-Fünfte des Vorjahres. Auch bei seinem Teamkollegen Leclerc ist die Vorfreude gross.

«2022 wird ein sehr wichtiges und spezielles Jahr, weil wir mit einem komplett neuen Auto antreten. Ich kann es kaum erwarten, das Fahrzeug bei den Wintertests in Barcelona auszuprobieren. Und ich hoffe, dass es dank der harten Arbeit, die wir reingesteckt haben, auch so konkurrenzfähig wird, wie wir alle es uns wünschen», kommentierte der Rennfahrer aus Monte Carlo.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi