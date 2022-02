Ferrari 2022: Auto von Leclerc und Sainz heisst F1-75

Ungewöhnlich: Noch vor der Präsentation des 2022er Formel-1-Rennwagens von Charles Leclerc und Carlos Sainz verraten die Italiener, wie das neue Auto heisst – F1-75, für 75 Jahre Ferrari.

Der 68. Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari heisst F1-75, für Formel 1 und 75 Jahre Ferrari. Denn der legendäre Enzo Ferrari liess am 12. März 1947 in Maranello erstmals den Motor seines Sportwagens vom Typ 125 S fauchen.

Ferrari-Vorstandschef John Elkann: «Die Formel 1, mit diesem Grundgedanken aus Wettbewerb und Innovation, war immer das Fundament von Ferrari und Antrieb für die Serien-Entwicklung. In diesem Jahr wird es 75 Jahre her sein, dass der erste Ferrari die Fabrik verliess, also wollten wir dem mit der Bezeichnung F1-75 Respekt zollen.»

Die Tifosi diskutierten seit Wochen leidenschaftlich darüber, wie das neue Rennauto aus Maranello wohl heissen könnte. Denn Ferrari macht normalerweise aus der Bezeichnung der roten Göttin immer wieder ein Staatsgeheimnis, bis hin zur Präsentation. Vor einem Jahr wählte Teamchef Mattia Binotto einen pragmatischen Ansatz – der Renner von Charles Leclerc und Carlos Sainz hiess SF21, für Scuderia Ferrari und das Jahr 2021.

Folgerichtig wäre nun SF22 gewesen, doch in der Vergangenheit betrat Ferrari in Sachen Rennwagen-Kennzeichnung oft merkwürdige Wege: Die auf den ersten Blick rätselhafte Bezeichnung des 2017er Renners etwa, SF70H, schlüsselte sich so auf – Scuderia Ferrari, 70 für den 70. Geburtstag der Firma, H für Hybridtechnik.

2018 dann hiess der Wagen SF71H. Folgerichtig hätte das Auto für die Saison 2019 SF72H heissen müssen, aber was ist bei Ferrari schon folgerichtig? Prompt wurde der 2019er Ferrari von Sebastian Vettel und Charles Leclerc SF90 genannt, für 90 Jahre Scuderia Ferrari. 2020 folgte der SF1000, weil Ferrari in Mugello 2020 den 1000. Formel-1-WM-Einsatz bestritt.

Anfang Januar spekulierte SPEEDWEEK.com in einer Hintergrundgeschichte über Rennwagenbezeichnungen: «2022 feiert Ferrari 75-jähriges Firmenbestehen, durchaus möglich, dass wir daher einen SF75 zu sehen erhalten.» Der Ansatz stimmte.



Der neue Ferrari wird am 17. Februar enthüllt.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi