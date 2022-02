Formel-1-Autos 2022: Gewicht bereitete Kopfzerbrechen

Die Formel-1-Renner 2022 unterscheiden sich nicht nur optisch klar von ihren Vorgängern, auch beim Gewicht bestehen deutliche Unterschiede. Das stellte die Ingenieure vor eine besondere Herausforderung.

Die Formel-1-Ingenieure mussten bei der Entwicklung der neuen GP-Autos für die Saison 2022 einige Herausforderungen meistern, schliesslich hat die Regelrevolution, die in diesem Jahr umgesetzt wird, eine ganz neue Fahrzeuggeneration hervorgebracht. Diese sind nicht nur in Sachen Reifen und Aerodynamik ganz anders als ihre Vorgänger.

Sie sind mit 795 kg auch deutlich schwerer als die letztjährigen GP-Renner, die 43 kg weniger wogen. Das stellte die Formel-1-Ingenieure vor besondere Herausforderungen, wie Haas-Technikdirektor Simone Resta anlässlich der Veröffentlichung der ersten Computerbilder des neuen Haas-Renners betonte.

Der Italiener erklärte: «Ich denke, das Gewicht war für alle ein echter Knackpunkt. Denn die vielen Änderungen haben zu einer massiven Zunahme geführt. Es kostete einige Mühe, das in den Griff zu bekommen und das wirklich wichtig für das ganze Projekt.»

«Das war wohl die komplexeste Fahrzeugentwicklung in den letzten 20 Jahren», gestand der 51-Jährige, der von Anfang an an der Entstehung des Dienstwagens von Mick Schumacher und Nikita Mazepin beteiligt war.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi