Günther Steiner zur Affäre Masi: Bald FIA-Vorschläge

Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über den umstrittenen Formel-1-Rennleiter Michael Masi und das kontroverse WM-Finale 2021: «Ich weiss, dass bei der FIA mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet wird.»

Der US-amerikanische Rennstall Haas hat als erstes Formel-1-Team Bilder eines 2022er Fahrzeugs veröffentlicht. Dabei hat Teamchef Günther Steiner über zahlreiche Themen gesprochen, zum Beispiel darüber, was von Mick Schumacher erwartet wird. Und natürlich war auch das kontroverse WM-Finale von Abu Dhabi 2021 nochmals ein Thema, seit dem Rennleiter Michael Masi im Kreuzfeuer der Kritik steht.

Der 56-jährige Steiner blickt so auf die Nacht der Entscheidung auf dem Yas Marina Circuit zurück: «Ich weiss, dass der Autosport-Weltverband FIA mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet, welche die Arbeit des Renndirektors erleichtern soll, wer immer dann diesen Posten ausübt.»

«Ich bin nicht hier, um Michael Masi in Schutz zu nehmen, aber wir müssen uns dessen schon bewusst sein – das ist ein ganz schwieriger Job. Die Formel 1 ist als Sport enorm gewachsen, und gewisse Strukturen sind stehengeblieben. Ich bin überzeugt, uns werden gute Ideen vorgelegt, wie das anders gemacht werden kann.»

Der Südtiroler ist darauf angesprochen worden, ob er den FIA-Fachkräften entsprechende Vorschläge unterbreitet hat. Steiner dazu: «Wir haben uns unterhalten, aber das sind private Gespräche. Es geht auch nicht darum, dass ich dem FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem Vorschläge unterbreite. Wir haben uns einfach über die Themen unterhalten, die wir alle kennen.»

Hält Steiner den Australier Masi noch für den richtigen Mann, um den Job des Rennleiters auszuüben? Steiner sagt: «Ich habe in unserer Firma genug zu tun, um mir über FIA-Belange nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich will der Frage nicht ausweichen. Ich weiss einfach noch nicht, wie die FIA ihre Struktur stärken will. Also mische ich mich da nicht ein. Aber nochmals – die werden bestimmt eine gute Lösung präsentieren.»



Die FIA will der Formel-1-Kommission am 14. Februar erste Erkenntnisse vorlegen. In dieser Kommission sitzen: ein Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten, Mohammed Bin Sulayem), der Rechteinhaber von Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Formel-1-CEO Stefano Domenicali), dazu Repräsentaten der zehn Teams (in der Regel der Teamchef) und der im Sport vertretenden Motorenhersteller.





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi