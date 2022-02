George Russell (Mercedes): «Ein ganz anderes Auto»

In diesem Jahr darf George Russell an der Seite von Lewis Hamilton für das Mercedes-Werksteam auf Punktejagd gehen. Der Brite spricht über seine neue Rolle als Werksfahrer und seinen neuen Dienstwagen.

Der neue Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell wird erst am 18. Februar der Öffentlichkeit präsentiert, doch einen ersten Eindruck vom W13 konnten sich die Sternfahrer bereits im Simulator verschaffen. Team-Neuling Russell erklärt in einem Video-Interview für seinen neuen Brötchengeber: «Es fühlt sich unglaublich speziell an, offiziell zum Mercedes-Werksteam zu gehören.»

«Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen schräg, weil ich während meiner Zeit in der Formel 3 und Formel 2 schon so viel Zeit mit dieser Mannschaft verbracht habe. Es fühlt sich auch ein wenig wie eine Rückkehr zu jenen Leuten an, die ich schon so lange kenne», fügt der Brite an.

«Ich habe das Gefühl, dass ich das ganze Team schon sehr gut kenne, und deshalb können wir auch gleich loslegen und uns aufs Wesentliche konzentrieren», erzählt Russell weiter. «Wir versuchen, die Herausforderungen zu verstehen und uns bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Und nach dem letztjährigen Saisonende ist im Team auch so viel Motivation zu spüren, jeder Einzelne im Werk brennt darauf, zurückzuschlagen», ergänzte er.

Über den W13 sagt der 23-Jährige: «Der erste Eindruck ist interessant, es ist ein ganz anderes Auto als die Vorgängermodelle, der Abtrieb wird ganz anders generiert, deshalb lernen wir stetig dazu. Es gibt noch viel, was wir verbessern können. Wir lernen jeden Tag mehr darüber und ich denke, uns erwartet ein Entwicklungsjahr.»

«Jeder will natürlich gleich beim ersten Rennen so schnell wie möglich sein, aber viel wichtiger wird es sein, das Potenzial und die Einschränkungen zu erkennen und zu verstehen, um am Ende die bestmögliche Lösung hinzubekommen», weiss Russell.

Fahrzeugpräsentationen

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien