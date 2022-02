Max Verstappen: Virtueller Sieg im McLaren-Renner

Wie schon im vergangenen Jahr setzte sich Max Verstappen im virtuellen 12h-Rennen von Bathurst gegen den Rest des Feldes durch. Der Niederländer teilte sich die Arbeit am Steuer eines McLaren mit Luke Bennet.

Fast eine Minute trennte Max Verstappen und Luke Bennet am Ende vom ersten Verfolger-Duo Max Benecke und Patrik Holzmann, das auch für das Team Redline am virtuellen 12h-Rennen von Bathurst auf dem Mount Panorama Circuit teilnahm. Verstappen steuerte darin einen McLaren MP4-12C GT3 und schaffte es früh vom fünften Startplatz an die Spitze.

Nach zehn Minuten hatte sich der 24-jährige Formel-1-Champion bereits auf den dritten Platz vorgekämpft. Nur wenige Minuten später fand er sich nach zwei weiteren Überholmanövern an der Spitze wieder.

«Es war grossartig, dieses Rennen zu fahren und das Auto lief super», kommentierte der 20-fache GP-Sieger auf seiner eigenen Website. «Das war schon im vergangenen Jahr so, in dem wir in einem anderen Auto unterwegs gewesen waren.»

«Unser junger Schützling Luke ist ein gutes Rennen gefahren. Es ist toll, dass wir dieses Rennen zusammen für das Team Redline gewinnen konnten», lobte der GP-Star darüber hinaus auch seinen Mitstreiter.

