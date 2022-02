Jenson Button zur Rennleiter-Affäre Masi: «Falsch!»

Kann Formel-1-Rennleiter Michael Masi seinen Job behalten oder muss er gehen? Darüber gibt es noch immer keine Klarheit. Formel-1-Weltmeister Jenson Button sagt, was hier nicht richtig läuft.

Am 14. Februar hat der Autosport-Weltverband FIA drei GP-Wochenenden 2022 im Sprintformat bestätigt, in Imola, auf dem Red Bull Ring und in Interlagos. Die FIA hat auch erklärt, wie eine WM-Punkte-Farce wie in Belgien 2021 künftig verhindert wird. Was aber offen geblieben ist: Kann F1-Rennleiter Michael Masi nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi seinen Job behalten oder muss er gehen?

Gemäss FIA wurde bei der Sitzung der Formel-1-Kommission mit den Teamchefs über das Finale gesprochen. Aber die FIA hat keine Entscheidungen getroffen, wie die Abu Dhabi-Affäre für die Rennställe zufriedenstellend gelöst wird. Es wurden nur verschiedene Möglichkeiten erörtert, wie etwa jene, dass verschiedene Fachkräfte der FIA den Job des Rennchefs abwechslungsweise ausüben.

Formel-1-Weltmeister Jenson Button (42) sagt über das viel diskutierte WM-Finale und die heikle Lage von Michael Masi bei den Kollegen der britischen Sky: «Gewisse Passagen des Funks zwischen den Team-Managern und Masi klingen so, als würde der Rennchef manipuliert. Aber dem ist nicht so. Alles Teams stehen während eines Rennens in Kontakt mit dem Rennleiter, und natürlich versuchen sie immer, ihrem eigenen Standpunkt Nachdruck zu geben.»

Der 15-fache GP-Sieger gibt zu bedenken: «Zu einem früheren Zeitpunkt des Rennens gab es beispielsweise eine Wortmeldung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der meinte: ‘Wir wollen kein Safety-Car hier, wir wollen ein virtuelles Safety-Car.’ Sie wollen immer ihren Punkt vermitteln, das ist im Sport nun mal so.»



«Und vielleicht sollten wir genau hier den Hebel ansetzen: Dass eben Teamchefs in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, sich am Funk beim Rennleiter zu melden, so dass Masi seine Entscheidungen ungestört treffen kann. Wenn ein Team nach einem Grand Prix das Gespräch zum Rennchef sucht, dann ist das für mich in Ordnung. Aber während eines WM-Laufs finde ich das falsch.»





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi