Warnung von Lando Norris (McLaren): Sicht mangelhaft

McLaren-Fahrer Lando Norris findet nicht alles an den 2022er Rennwagen fabelhaft. Der 22-jährige Engländer macht sich Sorgen über die Sicht aufgrund der neuen Radverkleidungen.

Nach und nach zeigen die Formel-1-Rennställe ihre neuen Rennwagen, am 14. Februar war die Reihe an AlphaTauri, am 15. Februar präsentiert Williams. Eines haben die zehn Renner gemeinsam: die gewöhnungsbedürftigen Radverkleidungen an der Vorderachse, die auch unter den Fans in den ganzen sozialen Netzwerken viel zu reden geben. Doch es nicht die Ästhetik, die dem McLaren-Fahrer Lando Norris Sorgen macht.

Der 22-jährige Brite sagt über die kommenden Wintertests: «Viel Zeit werden wir nicht haben, um uns an die Eigenheiten der neuen Rennwagen zu gewöhnen. Jeder Fahrer erhält in Spanien und Bahrain nur insgesamt drei Tage. Das ist wenig, wenn wir uns mit einem ganz anderen Fahrverhalten anfreunden müssen.»

«Auch der Look ist ein anderer, angefangen bei den grösseren Rädern mit diesen Verkleidungen. Und das könnte auf einigen Strecken zu einem Problem werden, etwa in Monaco oder Singapur.»

«In der Formel 2 sind die grösseren Räder ja schon vorher eingeführt worden, und einer meiner Kumpels hat gesagt: Auf gewissen Strecken mussten die Pistenbegrenzungen mit Verkehrsleitkegeln versehen werden, weil die Obergrenze der Barrieren aus dem Cockpit wegen der grossen Räder nicht mehr zu sehen waren. Das ist alles gewöhnungsbedürftig, auch das Ausmass des Frontflügels.»

Der langjährige Formel-1-Fahrer und Le-Mans-Sieger Nico Hülkenberg hat als Aston Martin-Reservist das neue Auto virtuell gefahren und meint über seine Erkenntnisse aus dem Windkanal: «Ich finde, die Autos sehen futuristisch aus, klar fallen die 18-Zoll-Felgen mit Niederquerschnittreifen sofort auf. Es war ja davon die Rede, dass sich die Sicht für den Fahrer verschlechtern könnte. Diesen Eindruck hatte ich in der Simulation aber nicht. Du siehst einfach etwas mehr Felge und etwas weniger Gummi, das ist alles.»





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi