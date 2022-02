Formel-1-Test in Barcelona: Steile Lernkurve für alle

Die Formel-1-Fans haben fast alle GP-Renner für die Saison 2022 zu Gesicht bekommen, in der nächsten Woche werden die WM-Teilnehmer die ersten echten Testfahrten unternehmen. Die Aufregung ist gross.

Weniger als eine Woche vor dem Start der Barcelona-Testfahrten hat auch Team-Weltmeister Mercedes das neue Auto für die anstehende Saison enthüllt. Der W13 hat auch schon die Streckenpremiere bestritten, bei schwierigen Bedingungen durften George Russell und Lewis Hamilton auf dem Silverstone Circuit ein paar Runden drehen.

Der erste echte Test steht nächste Woche in Barcelona an, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dürfen sie ab Mittwoch drei Tage lang Erfahrungskilometer mit der neuen Fahrzeuggeneration sammeln. Diese sind angesichts der umfangreichen Regeländerungen besonders wichtig, wie Mike Elliott erklärt.

Der Technische Direktor der Silberpfeile sagt: «Angesichts der begrenzten Testmöglichkeiten ist es immer wichtig, aus diesen wenigen Tagen ein Maximum an Erkenntnissen zu gewinnen, die man dann im Laufe der Saison nutzen kann. Die Tatsache, dass die Autos so unterschiedlich sind, bedeutet, dass der Lernaufwand viel grösser ist und man daher mehr von den Tests profitieren kann als jemals zuvor.»

Nach dem Test in Barcelona wird noch einmal drei Tage lang in Bahrain gefahren (10. bis 12. März), danach steht auf der gleichen Piste am 20. März das erste Saisonrennen auf dem Wüstenkurs an. Elliott sagt dazu: «Es ist hilfreich, dass wir sowohl in Barcelona als auch in Bahrain fahren, denn Barcelona ist traditionell eine Referenzstrecke mit einer guten Mischung von Kurven, so dass man eine gute Vorstellung davon bekommt, wo das Auto steht, während man in Bahrain fast garantiert im Trockenen fahren kann.»

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi