Michael Andretti: Formel-1-Autos aus Indianapolis?

Mario Andretti hat bekanntgegeben dass sein Sohn Michael bei der FIA beantragt hat, ab 2024 mit einem eigenen Team in der Formel-1-Weltmeisterschaft anzutreten. Die GP-Renner sollen in Indianapolis entstehen.

Dass Michael Andretti gerne als Teambesitzer in die Formel 1 zurückkehren würde, ist spätestens nach dem – letztlich gescheiterten – Versuch des ehemaligen GP-Piloten (1993 bestritt er 13 Saisonläufe), den Alfa Romeo Rennstall aus der Schweiz zu erwerben, bekannt. Nun hat der ehemalige Rennfahrer und heutige Rennstallbesitzer einen Antrag beim Autosport-Weltverband gestellt, ab 2024 mit einem eigenen Team anzutreten.

Dies offenbarte sein Vater, GP-Veteran Mario Andretti, in einer Twitter-Meldung Der Weltmeister von 1978 nannte dabei auch den Namen, unter dem das neue Team antreten soll: Andretti Global. Und er erklärte, dass sein Sohn über alle nötigen Ressourcen verfüge und sämtliche Voraussetzungen für eine WM-Teilnahme erfülle. Nun sei die FIA am Zug, fügte er an.

In einem exklusiven Interview mit dem «IndyStar» verriet Mario Andretti auch, dass der neue GP-Rennstall zwar in England beheimatet sein würde, die Autos aber in einem top-modernen Werk in Indianapolis entstehen sollen. Die Rennwagenschmiede, die sich damit in unmittelbarer Nähe des IndyCar- und Indy Lights-Hauptsitzes von Michael Andretti befinden würde, werde erst noch errichtet, fügte der 81-Jährige an.

Gemäss Mario Andretti habe das Team auch schon einen Motorenpartner gefunden, einen Hersteller wollte er aber noch nicht bestätigen. «Michael arbeitet schon sehr lange am Formel-1-Einstieg, aber da kein Team zum Verkauf steht, hat er nun eine andere Richtung eingeschlagen», erklärte er. Das Projekt sei bereit, um nach der Genehmigung durch die FIA gleich loszulegen, fügte er an.

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi