Michael Andretti: Interesse an Formel-1-Teamkauf

Der frühere GP-Pilot und heutige Rennstall-Besitzer Michael Andretti macht kein Geheimnis aus seinem Wunsch, ein Formel-1-Team zu übernehmen. Er stellt aber auch klar: Der Weg ist noch lang.

Fährt in Zukunft ein zweiter Rennstall aus Amerika in der Formel 1 mit? Oder übernimmt Michael Andretti das Team von Gene Haas, für das Mick Schumacher derzeit fährt? Das steht noch nicht fest, sicher ist nur: Der McLaren-Pilot von 1993 und Besitzer von Andretti Autosport zeigt ein reges Interesse an einer Team-Übernahme.

Den Kollegen von «Racer.com» berichten, dass Andretti nicht nur mit dem Haas-Teambesitzer Gene Haas über eine mögliche Team-Übernahme spricht. Als weitere Verhandlungspartner werden auch Alfa Romeo und Williams genannt.

Die Mannschaft aus Hinwil gehört seit 2016 der Investmentgesellschaft Longbow Finance SA, der Traditionsrennstall aus Grove musste nach einer jahrelangen Finanz- und Leistungskrise im vergangenen Jahr von Claire Williams an Dorilton Capital verkauft werden.

Der 58-jährige Andretti bestätigte gegenüber «Racer.com» denn auch sein Interesse. Gleichzeitig mahnte er: «Es wäre grossartig, aber es ist noch ein weiter Weg, bis es soweit ist.» Und er betonte: «Wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt, dann werden wir alles daran setzen, um sie zu ergreifen. Aber so weit sind wir noch nicht.»

Andretti kooperiert in einigen anderen Motorsport-Serien mit McLaren-CEO Zak Brown, etwa bei den Supercars, der australischen GT-Serie und in der Extreme E. Darüber hinaus ist Andretti Autosport auch mit vier Autos in der IndyCar Serie und bei den Indy Lights dabei, und mit zwei Rennern in der Formel E. Auch in der LMP3-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ist er vertreten.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0