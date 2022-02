Neuer Helm & neues Auto: Mick Schumacher begeistert

Mick Schumacher wird nicht nur mit einem neuen Renner in seine zweite Formel-1-Saison starten. Der Haas-Pilot rückt auch mit einem neuen Helmdesign aus, das ihm genauso gut gefällt.

«Für mich ist er das zentrale Element», erklärt Mick Schumacher in einem kurzen Video in den sozialen Medien, während er stolz sein neues Helmdesign samt Drachen auf der Rückseite präsentiert. Das Fabelwesen prangt auf einem türkisfarbenen Hintergrund, die Vorderseite erinnert hingegen stark an das letztjährige Modell.

«Oben sieht man die Startnummer 47 und die Sterne sind nun schwarz», beschreibt der junge Haas-Pilot, und gesteht lächelnd: «Ich muss sagen, dass ich den Helm gerne anschaue und bereits ein paar coole Ideen für einige Details habe, die im Laufe der Saison verändert werden können. Ich freue mich schon sehr darauf, mit diesem Helm auf die Strecke zu gehen.»

Sehr viel weniger Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger-Modell hat sein neuer Dienstwagen, der VF-22, auf dessen Entwicklung sich die Haas-Ingenieure bereits das ganze vergangene Jahr konzentriert haben. Das stimmt den 22-Jährigen zuversichtlich: «die Jungs im Werk haben sehr lange daran gearbeitet, deshalb denke ich, dass wir alle Voraussetzungen für ein gutes und erfolgreiches Jahr erfüllen.»

Und Mick betont: «Ich mag das Auto, das ganz anders aussieht als das letztjährige Fahrzeug. Ich glaube, wir haben die richtige Richtung gewählt.» Gleichzeitig räumt der Sohn des siebenfachen Champions Michael Schumacher ein: «Aber ob sich die Mühen gelohnt haben, werden wir erst nach dem ersten Test wissen.»

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi